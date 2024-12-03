Чем полезен глинтвейн и можно ли его пить детям

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва поделилась, чем полезен глинтвейн и кому не стоит его пить.
По словам эксперта, глинтвейн имеет много хороших качеств. К примеру, глинтвейн с мёдом и апельсином, стимулирует аппетит и может быть прекрасным аперитивом. Красное вино элитных сортов содержит флавоноиды, которые являются природными антиоксидантами и очищают клетки крови от токсинов.
Однако необходимо помнить, что безвредная порция глинтвейна — всего 1 бокал в сутки.
"Пряности, которые придают напитку насыщенный аромат, славятся антипростудными свойствами. В состав глинтвейна входят имбирь, корица, гвоздика и бадьян. Они оказывают еще и противовоспалительное действие. Однако спиртное противопоказано детям до 18 лет и беременным женщинам. Глинтвейн нельзя пить людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями ЖКТ, заболеваниями ЦНС", — сообщила Шмелёва.
Существует и безалкогольный глинтвейн, в основе которого подогретый вишнёвый, виноградный или гранатовый сок. Такой напиток можно пить даже детям, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.
Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).
Флавоно́иды — крупнейший класс растительных полифенолов.
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