Чем полезен глинтвейн и можно ли его пить детям

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва поделилась, чем полезен глинтвейн и кому не стоит его пить.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глинтвейн

По словам эксперта, глинтвейн имеет много хороших качеств. К примеру, глинтвейн с мёдом и апельсином, стимулирует аппетит и может быть прекрасным аперитивом. Красное вино элитных сортов содержит флавоноиды, которые являются природными антиоксидантами и очищают клетки крови от токсинов.

Однако необходимо помнить, что безвредная порция глинтвейна — всего 1 бокал в сутки.

"Пряности, которые придают напитку насыщенный аромат, славятся антипростудными свойствами. В состав глинтвейна входят имбирь, корица, гвоздика и бадьян. Они оказывают еще и противовоспалительное действие. Однако спиртное противопоказано детям до 18 лет и беременным женщинам. Глинтвейн нельзя пить людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями ЖКТ, заболеваниями ЦНС", — сообщила Шмелёва.

Существует и безалкогольный глинтвейн, в основе которого подогретый вишнёвый, виноградный или гранатовый сок. Такой напиток можно пить даже детям, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).



Флавоно́иды — крупнейший класс растительных полифенолов.

