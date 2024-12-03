Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природоохранная ценность сапсана
К каким уловкам прибегают менеджеры застройщика, предлагающие покупателям ипотеку
Всего 7 ингредиентов! Назван рецепт растирки, которая мигом избавит от боли в мышцах
Постное дрожжевое тесто: универсальный рецепт для выпечки
Как сварить идеальную манную кашу: советы шеф-повара
Безопасность на зимних дорогах: ключевые шаги для автовладельцев
Почему пересадка кактуса важна? Узнайте, как правильно заботиться о растении
Опасные лайфхаки: ужасные последствия интернет-советов
Сделайте это, и сорняков на дачном участке больше не будет

Чем полезен глинтвейн и можно ли его пить детям

1:20
Здоровье

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва поделилась, чем полезен глинтвейн и кому не стоит его пить.

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глинтвейн

По словам эксперта, глинтвейн имеет много хороших качеств. К примеру, глинтвейн с мёдом и апельсином, стимулирует аппетит и может быть прекрасным аперитивом. Красное вино элитных сортов содержит флавоноиды, которые являются природными антиоксидантами и очищают клетки крови от токсинов.

Однако необходимо помнить, что безвредная порция глинтвейна — всего 1 бокал в сутки.

"Пряности, которые придают напитку насыщенный аромат, славятся антипростудными свойствами. В состав глинтвейна входят имбирь, корица, гвоздика и бадьян. Они оказывают еще и противовоспалительное действие. Однако спиртное противопоказано детям до 18 лет и беременным женщинам. Глинтвейн нельзя пить людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями ЖКТ, заболеваниями ЦНС", — сообщила Шмелёва.

Существует и безалкогольный глинтвейн, в основе которого подогретый вишнёвый, виноградный или гранатовый сок. Такой напиток можно пить даже детям, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

Флавоно́иды — крупнейший класс растительных полифенолов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний
Экономика и бизнес
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний Аудио 
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Экономика и бизнес
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Ту-214ЛМК. Летающая лаборатория для будущего российской авиации Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Последние материалы
Безопасность на зимних дорогах: ключевые шаги для автовладельцев
Почему пересадка кактуса важна? Узнайте, как правильно заботиться о растении
Опасные лайфхаки: ужасные последствия интернет-советов
Сделайте это, и сорняков на дачном участке больше не будет
Почему ваш желудок так увеличивается после обеда
Жирафы впервые могут стать охраняемым видом
Замок Шаунштейн: приключения в сердце Чешской Швейцарии
Домашняя засолка красной рыбы: лучшие советы и рекомендации
Правда ли, что при беге разрушаются колени?
Состояние богатейших граждан России увеличилось на 7,9 млрд долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.