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Ешьте и худейте: японская методика перевернёт ваше сознание

3:11
Здоровье

Японская диета — это система питания, базирующаяся на продуктах, богатых белком, и строгом контроле порций.

Киото, храм, японки в кимоно
Фото: Wikimedia Commons by Kristoffer Trolle from Copenhagen, Denmark is licensed under Public domain
Киото, храм, японки в кимоно

Она разработана с учётом гастрономических традиций Японии, где один из самых низких уровней ожирения в мире — всего 3%.

По словам нутрициолога Ирины Кононенко:

"Японская диета — это не просто система питания, это целая философия, которая включает эстетичную подачу блюд и осознанное питание, позволяющее получать удовольствие от еды."

Преимущества диеты

  • Снижение веса: рацион помогает избавиться от 5 до 15 кг за 14 дней.
  • Улучшение здоровья: употребление белков, овощей и рыбы благоприятно сказывается на работе организма.
  • Продление жизни: согласно исследованиям, умеренное снижение калорийности питания способствует долголетию.
  • Лёгкость в соблюдении: меню разработано так, чтобы избежать чувства голода и сохранить вкус пищи.

Как работает диета

Диета делится на два этапа:

  • Подготовительный (7 дней): Постепенное уменьшение порций и отказ от вредных продуктов.
  • Основной (14 дней): Чёткое следование меню, богатому белками, овощами и полезными жирами.

Эффективность диеты объясняется высоким содержанием белка, который помогает сжигать жировые запасы, и низкой калорийностью блюд.

Пример меню:

  • Завтрак: зелёный чай и ржаные хлебцы.
  • Обед: тушёная капуста, два яйца, томатный сок.
  • Ужин: 200 г отварной рыбы.

Рацион включает блюда с минимальной обработкой, чтобы сохранить полезные вещества. Полный список на две недели можно адаптировать под свои вкусы.

Разрешённые и запрещённые продукты

Можно:

  • Рыба.
  • Нежирное мясо.
  • Овощи.
  • Фрукты (кроме бананов и винограда).
  • Кисломолочные продукты.
  • Зелёный чай.

Нельзя:

  • Сахар.
  • Хлеб.
  • Картофель.
  • Жирное мясо.
  • Алкоголь.
  • Пакетированные соки.

Для улучшения результата рекомендуется употреблять до 2 литров воды в день.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокая питательная ценность при низкой калорийности.
  • Богатый ассортимент овощей, рыбы и соевых продуктов.
  • Использование омега-3 жирных кислот для укрепления сердца и сосудов.

Минусы:

  • Высокое содержание соли в соусах.
  • Возможные трудности с доступностью свежих морепродуктов.
  • Не подходит людям с хроническими заболеваниями.

Противопоказания

Диета запрещена:

  • Людям с сахарным диабетом.
  • Заболеваниями ЖКТ.
  • Сердца и сосудов.
  • Беременным и кормящим женщинам.

Японская диета — это не только способ снизить вес, но и улучшить качество жизни. Осознанное питание, умеренность и эстетика блюд помогут вам не только добиться стройности, но и укрепить здоровье.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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