Трезвость — новый тренд: как организовать праздник без капли спиртного

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздники часто ассоциируются с употреблением алкоголя, но весёлое мероприятие можно провести и без него.

Фото: freepik новогодний стол

Такой подход не только безопаснее для здоровья, но и открывает новые способы взаимодействия с близкими. Трезвый праздник — это выбор в пользу осознанности, ясности ума и искреннего общения.

Основные принципы трезвого праздника

Мотивируйте себя : напомните себе, зачем вы устраиваете праздник без алкоголя. Это может быть забота о здоровье, желание быть примером для других или стремление к душевной гармонии.

: напомните себе, зачем вы устраиваете праздник без алкоголя. Это может быть забота о здоровье, желание быть примером для других или стремление к душевной гармонии. Выбирайте подходящую компанию : если знаете, что в некоторых кругах трудно отказаться от спиртного, пригласите друзей, разделяющих ваши взгляды.

: если знаете, что в некоторых кругах трудно отказаться от спиртного, пригласите друзей, разделяющих ваши взгляды. Находите поддержку : родственники и друзья, которые сами ведут трезвый образ жизни, станут отличными союзниками.

: родственники и друзья, которые сами ведут трезвый образ жизни, станут отличными союзниками. Обратитесь за помощью : если борьба с соблазном становится трудной, полезно обратиться к психологу или посетить группы поддержки.

: если борьба с соблазном становится трудной, полезно обратиться к психологу или посетить группы поддержки. Не оглядывайтесь назад: помните, что трезвость — это шаг вперёд и выбор для лучшей жизни.

Как устоять при уговорах

Отказывайтесь уверенно : спокойно и твёрдо объясните, что не хотите пить. Обычно после нескольких отказов люди перестают настаивать.

: спокойно и твёрдо объясните, что не хотите пить. Обычно после нескольких отказов люди перестают настаивать. Будьте откровенны : если в прошлом были проблемы с алкоголем, поделитесь этим только с теми, кому доверяете. Это вызовет уважение.

: если в прошлом были проблемы с алкоголем, поделитесь этим только с теми, кому доверяете. Это вызовет уважение. Переключите внимание: предлагайте интересные занятия или обсуждайте увлекательные темы, чтобы отвлечь от разговора об алкоголе.

Мнение эксперта

Фельдшер Сауле Бисенова утверждает:

"Трезвость — это не ограничение, а осознанный выбор. В праздничные дни важно помнить, что только с ясной головой можно наслаждаться моментами и принимать правильные решения."

Идеи для трезвого праздника

Тематическая вечеринка : устройте мероприятие в стиле ретро, любимого фильма или определённой культуры.

: устройте мероприятие в стиле ретро, любимого фильма или определённой культуры. Необычные коктейли : освежающие смеси из фруктов, ягод и лимонада порадуют гостей.

: освежающие смеси из фруктов, ягод и лимонада порадуют гостей. Настольные игры и викторины : это сплотит участников и подарит массу веселья.

: это сплотит участников и подарит массу веселья. Совместное творчество : проведите кулинарный мастер-класс или вечер караоке.

: проведите кулинарный мастер-класс или вечер караоке. Зона для общения: создайте уютный уголок для душевных бесед.

Трезвый праздник — это не ограничение, а способ открыть для себя новые горизонты. С правильной мотивацией и атмосферой гости обязательно оценят оригинальный подход.

Уточнения

Трезвость - непрерывное воздержание от приёма алкоголя и других психоактивных веществ.

