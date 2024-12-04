Три веские причины, по которым стоит включить в рацион эту чудодейственную крупу

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перловая крупа — полезный и недорогой продукт, богатый калием, кальцием и железом. Калий важен для правильного водно-солевого обмена и сердечного ритма, кальций обеспечивает крепость костей, здоровье ногтей и зубов, а железо участвует в кроветворении и доставке кислорода к тканям.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ перловка

В перловке также содержатся медь, цинк, йод, бром и хром. По витаминному составу перловка опережает многие другие крупы. Витамины группы В необходимы для работы головного мозга, нервной системы и сердца, витамин А — мощный антиоксидант, витамин D поддерживает крепость костей и препятствует развитию кариеса, а витамин Е регулирует свёртываемость крови и эластичность сосудов, сообщает здоровое-питание.рф.

Вот причины, по которым стоит включить перловку в свой рацион:

Низкий гликемический индекс, что полезно для профилактики сахарного диабета.

Витамин PP регулирует соотношение холестерина, что полезно для здоровья сосудов.

Аминокислота лизин и бета-глюканы снижают риск развития герпеса и образования камней в жёлчном пузыре.

Беременным и кормящим женщинам перловка также полезна благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Детям перловая каша помогает правильному пищеварению, даёт энергию и укрепляет иммунитет.

При употреблении перловки необходимо соблюдать питьевой режим, так как клетчатка требует достаточного количества воды для максимальной пользы. Противопоказаниями к употреблению перловки могут быть аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.

Уточнения

Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.

