Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусство неандертальцев: что обнаружили археологи в Испании
Проверенные способы избавления от слизней на цветах
Все минусы кожаного салона в авто
Не грустить, когда за окном серо и скучно, поможет этот продукт
Сладкие или кислые: калорийность мандаринов в зависимости от сорта
Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном
Учёные выяснили, почему риск рака снижается с возрастом
Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус

Три веские причины, по которым стоит включить в рацион эту чудодейственную крупу

1:48
Здоровье

Перловая крупа — полезный и недорогой продукт, богатый калием, кальцием и железом. Калий важен для правильного водно-солевого обмена и сердечного ритма, кальций обеспечивает крепость костей, здоровье ногтей и зубов, а железо участвует в кроветворении и доставке кислорода к тканям.

перловка
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перловка

В перловке также содержатся медь, цинк, йод, бром и хром. По витаминному составу перловка опережает многие другие крупы. Витамины группы В необходимы для работы головного мозга, нервной системы и сердца, витамин А — мощный антиоксидант, витамин D поддерживает крепость костей и препятствует развитию кариеса, а витамин Е регулирует свёртываемость крови и эластичность сосудов, сообщает здоровое-питание.рф.

Вот причины, по которым стоит включить перловку в свой рацион:

  • Низкий гликемический индекс, что полезно для профилактики сахарного диабета.
  • Витамин PP регулирует соотношение холестерина, что полезно для здоровья сосудов.
  • Аминокислота лизин и бета-глюканы снижают риск развития герпеса и образования камней в жёлчном пузыре.

Беременным и кормящим женщинам перловка также полезна благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Детям перловая каша помогает правильному пищеварению, даёт энергию и укрепляет иммунитет.

При употреблении перловки необходимо соблюдать питьевой режим, так как клетчатка требует достаточного количества воды для максимальной пользы. Противопоказаниями к употреблению перловки могут быть аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.

Уточнения

Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Обсудить
Сейчас читают
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Сладкие или кислые: калорийность мандаринов в зависимости от сорта
Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном
Учёные выяснили, почему риск рака снижается с возрастом
Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Простые шаги для избавления от сорняков на даче
Как сэкономить время при приготовлении фасоли: быстрые лайфхаки
Нефтегигант Chevron теряет прибыль и сокращает персонал
Юрист и драматург Михаил Барщевский рассказал о своём спектакле-квесте
Абхазия осталась без денег. Россия прекратила финансовую помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.