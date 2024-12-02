Предложение запретить курить на ходу назвали пиаром, поводом заявить о себе и болтовнёй

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Государственной Думе прозвучало требование запретить курение на ходу. Депутаты обеспокоены тем, что дым от сигарет и электронных устройств, вдыхаемый сзади идущими людьми, может негативно сказаться на их здоровье и сделать их пассивными курильщиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Michaelversatile, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Курение запрещено

Василий Шуров, врач-нарколог, психиатр и главный врач клиники "МедПлюс", в беседе с Pravda.Ru прокомментировал это предложение.

Шуров считает, что отдельные деятели Госдумы, предлагая подобное, просто пытаются привлечь внимание к своей деятельности. Он отмечает, что можно ввести запрет на курение в различных ситуациях.

"Можно на ходу запретить курить, лёжа, ещё что-то. Есть места, отведенные для курения, есть запрещённые — вокруг остановок нельзя, ещё где-то. Кому мешают, людей просят отойти. Что значит "на ходу"? Они же не могут летать. Это общественное пространство не запрещено, где люди курят. Как они на ходу? Ты встал, накурился, обкурил всех вокруг, потом продолжил движение и все? Не считается. Как я должен комментировать очередную глупость? Как пиар, повод заявить о себе, чтобы еще раз говорили", — сказал Шуров.

Врач считает, что подобные заявления депутатов о заботе о здоровье носят скорее пиар-характер и направлены просто на привлечение внимания.

"Не ограничивают продажи табачных изделий, не усиливают пропаганду здорового образа жизни, не усиливают выявление среди подростков. Сейчас тесты на никотины, программы по лечению. Никто не занимается. Все занимаются болтовней", — отметил Шуров.

Шуров сомневается, что Минздрав может принять запрет на курение на ходу, потому что для этого нет оснований, и реализовать подобную иницативу всё равно, по его мнению, не получится.

"Встал человек, накурился, пошел. Что значит "на ходу"? Что это за размытые формулировки ни о чём? Идите вы по улице и курите. А скажут, что нельзя больше так делать. Угу. Да. А кто будет следить? Я думаю, что нереализуемая норма абсолютно. Поэтому это всё глупости, это пиар, это пример неудачного пиара", — категорично заключил Шуров.

По информации SHOT, ранее депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" Амир Хамитов предложил внести поправку в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма". Он считает, что запрет курения в общественных местах не всегда эффективен, так как люди часто курят, находясь в движении по улицам, и не задумываются о том, что дым или пар от электронных сигарет может попадать в лица окружающих. Инициаторы поправок направили запрос в Министерство здравоохранения по поводу возможного запрета курения на ходу.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.



Пассивное курение (также вторичное или «англ. second-hand» курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.



