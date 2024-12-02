Как справиться с постоянной усталостью и восстановить качественный сон

Чувство постоянной усталости может быть признаком как серьёзных заболеваний, так и хронической усталости — состояния, которое затрагивает каждую клетку организма.
Эндокринолог Екатерина Зитева объяснила, как распознать это состояние, его причины и методы борьбы.
Хроническая усталость отличается от обычного утомления следующими симптомами:
Если такое состояние сохраняется более четырёх месяцев, необходимо обратиться к врачу для исключения заболеваний щитовидной железы, онкологических процессов и других недугов.
Основные причины этого состояния пока неизвестны, но специалисты выделяют несколько факторов:
Для борьбы с этим состоянием важно наладить режим сна, отдыха, питания и физической активности.
Многие считают, что справиться с усталостью помогут витамины, но это не всегда так.
Некоторые витамины (D, А, В3, К, В7) синтезируются самим организмом, поэтому важно обеспечить условия для их естественного образования.
Биохакинг
Система оптимизации организма с помощью питания, тренировок, медитаций и БАДов.
Детокс
Процесс очищения организма.
Сон напрямую влияет на здоровье и энергию, так как его глубокая фаза отвечает за восстановление нервной системы и выработку гормонов.
Причины нарушений сна
Советы по улучшению сна
Мелатонин как добавка может быть полезен кратковременно, но его неконтролируемое применение может вызвать дневную сонливость и индивидуальную непереносимость.
Хроническая усталость — состояние, требующее внимания. Главное — наладить образ жизни, проконсультироваться с врачом и исключить серьёзные заболевания.
Сбалансированное питание, физическая активность и качественный сон — ключевые шаги к восстановлению энергии.
Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.
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