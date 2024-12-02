Как справиться с постоянной усталостью и восстановить качественный сон

3:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувство постоянной усталости может быть признаком как серьёзных заболеваний, так и хронической усталости — состояния, которое затрагивает каждую клетку организма.

Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Усталость

Эндокринолог Екатерина Зитева объяснила, как распознать это состояние, его причины и методы борьбы.

Основные признаки хронической усталости

Хроническая усталость отличается от обычного утомления следующими симптомами:

Отсутствие сил даже после сна.

Проблемы со сном, слабость.

Боли в горле, голове, мышцах и суставах.

Возможное повышение температуры.

Если такое состояние сохраняется более четырёх месяцев, необходимо обратиться к врачу для исключения заболеваний щитовидной железы, онкологических процессов и других недугов.

Причины хронической усталости

Основные причины этого состояния пока неизвестны, но специалисты выделяют несколько факторов:

Дефицит микро- и макронутриентов.

Пищевая аллергия.

Избыточные физические и психоэмоциональные нагрузки.

Последствия вирусных заболеваний.

Для борьбы с этим состоянием важно наладить режим сна, отдыха, питания и физической активности.

Роль витаминов

Многие считают, что справиться с усталостью помогут витамины, но это не всегда так.

Самостоятельный приём витаминов опасен: неконтролируемое употребление добавок может нарушить обмен веществ.

неконтролируемое употребление добавок может нарушить обмен веществ. Естественные источники: большинство витаминов можно получить с пищей при сбалансированном рационе.

большинство витаминов можно получить с пищей при сбалансированном рационе. Когда необходимы добавки: только по медицинским показаниям, подтверждённым анализами.

Некоторые витамины (D, А, В3, К, В7) синтезируются самим организмом, поэтому важно обеспечить условия для их естественного образования.

Биохакинг и детокс: стоит ли рисковать

Биохакинг

Система оптимизации организма с помощью питания, тренировок, медитаций и БАДов.

Плюсы: Может быть полезна при грамотном подходе.

Может быть полезна при грамотном подходе. Минусы: Неправильное применение может вызвать стресс и тяжёлые заболевания.

Неправильное применение может вызвать стресс и тяжёлые заболевания. Рекомендации: Не подходит людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным и кормящим женщинам.

Детокс

Процесс очищения организма.

Миф: Организм ежедневно самостоятельно избавляется от токсинов.

Организм ежедневно самостоятельно избавляется от токсинов. Риски: Монодиеты, голодание и клизмы могут привести к дефициту макронутриентов и проблемам со здоровьем.

Как нормализовать сон

Сон напрямую влияет на здоровье и энергию, так как его глубокая фаза отвечает за восстановление нервной системы и выработку гормонов.

Причины нарушений сна

Сахарный диабет.

Ожирение.

Депрессия.

Нарушения циркадных ритмов.

Советы по улучшению сна

Ложитесь спать до 23:00.

Избегайте гаджетов перед сном.

Питайтесь рационально, избегая поздних перекусов.

Больше времени проводите на свежем воздухе.

Мелатонин как добавка может быть полезен кратковременно, но его неконтролируемое применение может вызвать дневную сонливость и индивидуальную непереносимость.

Хроническая усталость — состояние, требующее внимания. Главное — наладить образ жизни, проконсультироваться с врачом и исключить серьёзные заболевания.

Сбалансированное питание, физическая активность и качественный сон — ключевые шаги к восстановлению энергии.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

