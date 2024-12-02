Потеря обоняния: когда это просто насморк, а когда сигнал серьёзной болезни

Доктор Александр Мясников рассказал, что потеря обоняния — симптом, который может указывать на разные состояния организма, от безобидных до серьёзных заболеваний.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Почему пропадает обоняние

Мясников отметил, что обоняние может пропадать из-за множества причин. Основные из них:

Вирусные инфекции: например, COVID-19 поражает нервные окончания в носу, из-за чего обоняние отключается сразу.

например, COVID-19 поражает нервные окончания в носу, из-за чего обоняние отключается сразу. Носовые проблемы: полипы, отёк, инфекция, аллергия или сухая слизь могут блокировать рецепторы. Если обоняние «плавающее» (то пропадает, то возвращается), это чаще всего связано с носоглоткой, а не с нервной системой.

полипы, отёк, инфекция, аллергия или сухая слизь могут блокировать рецепторы. Если обоняние «плавающее» (то пропадает, то возвращается), это чаще всего связано с носоглоткой, а не с нервной системой. Опухоли: при онкологии опухоль может пережимать нервные узлы, нарушая обоняние.

Извращение запахов: что это значит

Доктор также обратил внимание на извращённое восприятие запахов. Такое состояние может быть связано с:

Аутоиммунными заболеваниями , например, рассеянным склерозом.

, например, рассеянным склерозом. Проблемами с щитовидной железой.

Нервными расстройствами.

Повышенная чувствительность к запахам

Иногда человек начинает воспринимать запахи сильнее. Причины этого могут включать:

Гормональные изменения: например, при беременности или гиперфункции щитовидной железы.

например, при беременности или гиперфункции щитовидной железы. Неврологические состояния: повышенное восприятие запахов может сопровождаться мигренью, паническими атаками или даже судорогами.

повышенное восприятие запахов может сопровождаться мигренью, паническими атаками или даже судорогами. Опухоль мозга: может влиять на восприятие запахов и провоцировать боли.

Повышенная чувствительность не связана с обострением рецепторов, а скорее с обострением восприятия, подчеркнул врач.

Восстановление обоняния

В некоторых случаях вернуть обоняние возможно. Рекомендации:

Эфирные масла: регулярное вдыхание ароматов помогает тренировать рецепторы и восстанавливать память о запахах.

регулярное вдыхание ароматов помогает тренировать рецепторы и восстанавливать память о запахах. Дыхательные практики: особое дыхание, включая использование рта, может помочь восстановить чувствительность.

Когда стоит обратиться к врачу

Если потеря обоняния сопровождается такими симптомами, как сильные головные боли, судороги, изменения поведения или чувство постоянного раздражения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это может указывать на серьёзные проблемы, включая опухоли или аутоиммунные заболевания.

Уточнения

За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

