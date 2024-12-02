Потеря обоняния: когда это просто насморк, а когда сигнал серьёзной болезни

Доктор Александр Мясников рассказал, что потеря обоняния — симптом, который может указывать на разные состояния организма, от безобидных до серьёзных заболеваний.
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Запах
Почему пропадает обоняние
Мясников отметил, что обоняние может пропадать из-за множества причин. Основные из них:
Вирусные инфекции: например, COVID-19 поражает нервные окончания в носу, из-за чего обоняние отключается сразу.
Носовые проблемы: полипы, отёк, инфекция, аллергия или сухая слизь могут блокировать рецепторы. Если обоняние «плавающее» (то пропадает, то возвращается), это чаще всего связано с носоглоткой, а не с нервной системой.
Опухоли: при онкологии опухоль может пережимать нервные узлы, нарушая обоняние.
Извращение запахов: что это значит
Доктор также обратил внимание на извращённое восприятие запахов. Такое состояние может быть связано с:
Аутоиммунными заболеваниями, например, рассеянным склерозом.
Проблемами с щитовидной железой.
Нервными расстройствами.
Повышенная чувствительность к запахам
Иногда человек начинает воспринимать запахи сильнее. Причины этого могут включать:
Гормональные изменения: например, при беременности или гиперфункции щитовидной железы.
Неврологические состояния: повышенное восприятие запахов может сопровождаться мигренью, паническими атаками или даже судорогами.
Опухоль мозга: может влиять на восприятие запахов и провоцировать боли.
Повышенная чувствительность не связана с обострением рецепторов, а скорее с обострением восприятия, подчеркнул врач.
Восстановление обоняния
В некоторых случаях вернуть обоняние возможно. Рекомендации:
Эфирные масла: регулярное вдыхание ароматов помогает тренировать рецепторы и восстанавливать память о запахах.
Дыхательные практики: особое дыхание, включая использование рта, может помочь восстановить чувствительность.
Когда стоит обратиться к врачу
Если потеря обоняния сопровождается такими симптомами, как сильные головные боли, судороги, изменения поведения или чувство постоянного раздражения, необходимо проконсультироваться с врачом.
Это может указывать на серьёзные проблемы, включая опухоли или аутоиммунные заболевания.
Уточнения
За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.