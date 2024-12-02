Ваше здоровье под контролем: фитнес-советы для новоиспечённых мам

После родов женщинам важно выбрать подходящие виды физической активности, чтобы восстановить тело, не навредив здоровью.
Врачи и фитнес-эксперты рекомендуют мягкие упражнения, адаптированные под индивидуальные особенности.
Руководитель отдела подготовки педагогов LEVITA Акулина Бахтурина, советует перед началом занятий спортом обязательно проконсультироваться с гинекологом.
Это особенно важно для женщин, перенёсших кесарево сечение, с диагнозами, связанными с опущением органов малого таза, диастазом или другими "женскими" заболеваниями.
Польза такой консультации:
Мягкий фитнес
Подойдут пилатес, партерная гимнастика, адаптированная хореография. Эти виды спорта позволяют укрепить мышцы и улучшить осанку без излишнего напряжения.
Плавание и спортивная ходьба
Эти виды активности помогут восстановить физическую форму и снизить симптомы таких состояний, как геморрой, вызванный малоподвижным образом жизни.
Йога и растяжка
Эффективны для снижения стресса, улучшения гибкости и общего самочувствия. В случае болезненных менструаций лёгкая йога может уменьшить неприятные ощущения.
Диастаз или кесарево сечение:
Геморрой:
Болезненные менструации:
Молочница и цистит:
Выбирайте низкую интенсивность: Начинайте с лёгких тренировок и увеличивайте нагрузку по мере восстановления.
Травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА Екатерина Чеботарёва, подчёркивает:
Спорт после родов помогает не только восстановить физическую форму, но и укрепить здоровье. Главное — соблюдать осторожность, слушать своё тело и консультироваться с врачами, чтобы тренировки приносили радость и пользу.
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