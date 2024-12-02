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Ваше здоровье под контролем: фитнес-советы для новоиспечённых мам

3:34
Здоровье

После родов женщинам важно выбрать подходящие виды физической активности, чтобы восстановить тело, не навредив здоровью.

Ножки малыша
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ножки малыша

Врачи и фитнес-эксперты рекомендуют мягкие упражнения, адаптированные под индивидуальные особенности.

Консультация с врачом: первый шаг

Руководитель отдела подготовки педагогов LEVITA Акулина Бахтурина, советует перед началом занятий спортом обязательно проконсультироваться с гинекологом.

Это особенно важно для женщин, перенёсших кесарево сечение, с диагнозами, связанными с опущением органов малого таза, диастазом или другими "женскими" заболеваниями.

Польза такой консультации:

  • Вы получите рекомендации по типу и уровню нагрузок.
  • Исключите риск усугубления состояния.
  • Обеспечите безопасный старт занятий.

Щадящие виды физической активности

Мягкий фитнес

Подойдут пилатес, партерная гимнастика, адаптированная хореография. Эти виды спорта позволяют укрепить мышцы и улучшить осанку без излишнего напряжения.

Плавание и спортивная ходьба

Эти виды активности помогут восстановить физическую форму и снизить симптомы таких состояний, как геморрой, вызванный малоподвижным образом жизни.

Йога и растяжка

Эффективны для снижения стресса, улучшения гибкости и общего самочувствия. В случае болезненных менструаций лёгкая йога может уменьшить неприятные ощущения.

Упражнения при различных "женских" проблемах

Диастаз или кесарево сечение:

  • Избегайте упражнений, повышающих внутрибрюшное давление (глубокие приседания, натуживание, классическая планка).
  • Замените на боковую или обратную планку.

Геморрой:

  • Исключите подъём тяжестей.
  • Полезны упражнения на расслабление мышц таза: "велосипед", поднятие ног к стене, прогибы спины.

Болезненные менструации:

  • При сильных болях откажитесь от тренировок.
  • При лёгком дискомфорте подойдут мягкие упражнения на растяжку или дыхательные практики.

Молочница и цистит:

  • Исключите нагрузки во время обострения.
  • Возвращайтесь к тренировкам после консультации с врачом, увеличивая интенсивность постепенно.

Общие рекомендации для женщин после родов

Выбирайте низкую интенсивность: Начинайте с лёгких тренировок и увеличивайте нагрузку по мере восстановления.

  • Избегайте дискомфорта: Если упражнение вызывает боль, немедленно прекратите его выполнение.
  • Посещайте гинеколога: Регулярные осмотры помогут контролировать восстановление организма.
  • Индивидуальный подход: Учитывайте рекомендации врача и делитесь информацией с тренером, чтобы адаптировать занятия под ваши особенности.

Когда начинать тренировки

Травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА Екатерина Чеботарёва, подчёркивает:

  • После естественных родов: лёгкая нагрузка допустима через 6-8 недель.
  • После кесарева сечения: не раньше, чем через 8-12 недель, если врач подтвердил нормальное заживление.

Забота о здоровье — залог успеха

Спорт после родов помогает не только восстановить физическую форму, но и укрепить здоровье. Главное — соблюдать осторожность, слушать своё тело и консультироваться с врачами, чтобы тренировки приносили радость и пользу.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка - естественный физиологический процесс, завершающий беременность человека и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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