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Врач Мясников предупреждает о вреде сыра для страдающих мигренью

Здоровье

Сыры занимают особое место в рационе многих людей. Их используют в приготовлении разнообразных блюд, добавляют в завтраки и выбирают в качестве быстрых перекусов. Однако, как оказалось, не всем стоит с увлечением потреблять этот продукт.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Теледоктор Александр Мясников отметил, что сыр, часто используемый в пицце и бургерах, может вызвать мигрень. Основная причина кроется в высоком содержании тиамина, который присутствует в этих продуктах.

Тем не менее, от сыра не обязательно отказываться всем. Людям, страдающим хроническими головными болями, следует обратить внимание на такие сорта, как чеддер и маасдам. Этот вопрос был обсужден врачом в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

"Если у вас мигрени, то это может спровоцировать. У здорового человека, скорее всего, ничего не будет", — подчеркнул доктор.

По мнению теледоктора, пармезан является самым полезным из всех сортов, поскольку он богат кальцием и витаминами.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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