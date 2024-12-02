Успейте похудеть к праздникам: простые советы, которые изменят твоё тело за 30 дней

Эндокринолог и диетолог Ольга Павлова предлагает простые, но эффективные рекомендации, которые помогут сбросить лишний вес к праздникам без вреда для здоровья.
Эти советы подойдут для всех, кто хочет не только похудеть, но и удержать вес в будущем.
Часть лишнего веса — это избыток воды в организме. Чтобы быстро избавиться от неё, нужно:
Белок — это строительный материал для тела, помогающий сохранить мышцы, улучшить состояние кожи, волос и ногтей. Для похудения выбирайте нежирные источники белка:
Такая пища обеспечит длительное чувство сытости и минимально влияет на вес.
Клетчатка не только даёт ощущение насыщения, но и:
Её источники: овощи, зелень, фрукты, семена.
Можно использовать псиллиум (порошок из оболочек семян подорожника). Разведите столовую ложку на 300 мл воды и выпейте натощак, чтобы улучшить перистальтику и снизить аппетит.
Вода необходима почкам и печени для вывода токсинов. Чай и кофе не могут заменить воду.
Норма воды для взрослого: 30-40 мл на 1 кг веса в сутки.
В жару, при тренировках или в южном климате потребность увеличивается.
Если есть заболевания почек, проконсультируйтесь с врачом.
Интенсивные тренировки могут повысить уровень кортизола, который способствует набору веса. Для безопасного похудения подойдут лёгкие физические активности:
Тренируйтесь три раза в неделю, чередуя с днями отдыха.
Эти простые шаги помогут подготовить тело к праздникам и создать привычки, которые сохранят здоровье и стройность.
Главное — соблюдать баланс между питанием, активностью и отдыхом.
Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологий эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
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