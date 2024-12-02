Диетолог назвал помогающий худеть и хорошо спать фрукт

Диетолог Пабло Охеда поделился информацией о том, что хурма обладает множеством полезных микроэлементов. Эти слова специалиста были опубликованы в издании Cuidate Plus.

Фото: pxhere хурма

Как отметил эксперт, многие люди боятся включать фрукты в свой рацион из-за их высокого содержания сахара. Тем не менее, Охеда подчеркнул, что хурма имеет низкий гликемический индекс, что делает её отличным выбором для тех, кто стремится сбросить лишний вес или улучшить качество сна.

Также диетолог акцентировал внимание на том, что хурма является богатым источником углеводов и клетчатки, что обеспечивает постепенное насыщение организма энергией и помогает поддерживать активность в течение длительного времени.

Хурма содержит калий и магний — важные микроэлементы, способствующие лучшему отдыху и крепкому сну. Эти питательные вещества полезны также для спортсменов, поддерживая их физическую форму.

Уточнения

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.



