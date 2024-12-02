Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Табаков представил публике свою возлюбленную: работают вместе
Учёные выявили связь между добавкой Е407 и диабетом
Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку
Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду
Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа
Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством
Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность
Сестра Гуфа раскрыла, где на самом деле находится рэпер

Диетолог назвал помогающий худеть и хорошо спать фрукт

Здоровье

Диетолог Пабло Охеда поделился информацией о том, что хурма обладает множеством полезных микроэлементов. Эти слова специалиста были опубликованы в издании Cuidate Plus.

хурма
Фото: pxhere
хурма

Как отметил эксперт, многие люди боятся включать фрукты в свой рацион из-за их высокого содержания сахара. Тем не менее, Охеда подчеркнул, что хурма имеет низкий гликемический индекс, что делает её отличным выбором для тех, кто стремится сбросить лишний вес или улучшить качество сна.

Также диетолог акцентировал внимание на том, что хурма является богатым источником углеводов и клетчатки, что обеспечивает постепенное насыщение организма энергией и помогает поддерживать активность в течение длительного времени.

Хурма содержит калий и магний — важные микроэлементы, способствующие лучшему отдыху и крепкому сну. Эти питательные вещества полезны также для спортсменов, поддерживая их физическую форму.

Уточнения

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей
Российский шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили высказался по поводу требования в райдере вина за 40 тысяч рублей Аудио 
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Джон Куинси Адамс стал президентом США благодаря коррумпированной сделке Игорь Буккер Зеленский заявляет о том, что войну с РФ он проигрывает. Это смертный приговор для него Любовь Степушова ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Дмитрий Плотников
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку
Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду
Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа
Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством
Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность
Сестра Гуфа раскрыла, где на самом деле находится рэпер
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать
Анна Семенович рассказала о нелюбимом алкогольном напитке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.