Инсульт не прощает ошибок: как распознать его за минуты

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к серьёзным осложнениям и даже смертельному исходу. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов сохранить здоровье.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

Причины и факторы риска

Врач-невролог Артем Толмачев отмечает, что заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции среди причин смертности и инвалидизации в России. Инсульты особенно опасны своими последствиями:

Тяжёлые двигательные нарушения.

Снижение памяти и когнитивных способностей.

Потеря умственной работоспособности.

Факторы риска делятся на два типа:

Немодифицируемые (неизменяемые):

Пол : мужчины переносят инсульты с более тяжёлыми последствиями.

: мужчины переносят инсульты с более тяжёлыми последствиями. Возраст : после 45 лет риск возрастает в 17 раз.

: после 45 лет риск возрастает в 17 раз. Наследственность.

Модифицируемые (изменяемые):

Курение.

Ожирение.

Сахарный диабет.

Фибрилляция предсердий (аритмия).

Хронический стресс или острое психоэмоциональное напряжение.

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Игорь Хамнагадаев, подчёркивает важность профилактики, включая борьбу с ожирением, лечение аритмий и пропаганду здорового образа жизни.

Профилактика инсульта

Для предотвращения инсульта необходимо соблюдать несколько правил:

Отказ от курения и минимизация употребления алкоголя.

Поддержание здорового веса.

Регулярная физическая активность.

Контроль уровня сахара и артериального давления.

Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

В России действует федеральная программа, направленная на борьбу с сахарным диабетом, который является одним из ключевых факторов риска.

Роль здорового образа жизни

Клинический психолога Татьяна Метелёв подчёркивает, что вредные привычки и несбалансированное питание напрямую связаны с увеличением вероятности инсульта. Люди, зависимые от алкоголя или психоактивных веществ, находятся в группе особого риска.

Что делать при подозрении на инсульт

Раннее выявление признаков инсульта может спасти жизнь. Если вы заметили у человека симптомы, такие как внезапная слабость, нарушение речи, асимметрия лица или трудности с движением, немедленно вызывайте скорую помощь.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

