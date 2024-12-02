Инсульт не прощает ошибок: как распознать его за минуты

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к серьёзным осложнениям и даже смертельному исходу. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов сохранить здоровье.
Врач-невролог Артем Толмачев отмечает, что заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции среди причин смертности и инвалидизации в России. Инсульты особенно опасны своими последствиями:
Немодифицируемые (неизменяемые):
Модифицируемые (изменяемые):
Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Игорь Хамнагадаев, подчёркивает важность профилактики, включая борьбу с ожирением, лечение аритмий и пропаганду здорового образа жизни.
Для предотвращения инсульта необходимо соблюдать несколько правил:
В России действует федеральная программа, направленная на борьбу с сахарным диабетом, который является одним из ключевых факторов риска.
Клинический психолога Татьяна Метелёв подчёркивает, что вредные привычки и несбалансированное питание напрямую связаны с увеличением вероятности инсульта. Люди, зависимые от алкоголя или психоактивных веществ, находятся в группе особого риска.
Раннее выявление признаков инсульта может спасти жизнь. Если вы заметили у человека симптомы, такие как внезапная слабость, нарушение речи, асимметрия лица или трудности с движением, немедленно вызывайте скорую помощь.
Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
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