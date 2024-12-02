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Инсульт не прощает ошибок: как распознать его за минуты

2:37
Здоровье

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к серьёзным осложнениям и даже смертельному исходу. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов сохранить здоровье.

Врач
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

Причины и факторы риска

Врач-невролог Артем Толмачев отмечает, что заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции среди причин смертности и инвалидизации в России. Инсульты особенно опасны своими последствиями:

  • Тяжёлые двигательные нарушения.
  • Снижение памяти и когнитивных способностей.
  • Потеря умственной работоспособности.

Факторы риска делятся на два типа:

Немодифицируемые (неизменяемые):

  • Пол: мужчины переносят инсульты с более тяжёлыми последствиями.
  • Возраст: после 45 лет риск возрастает в 17 раз.
  • Наследственность.

Модифицируемые (изменяемые):

  • Курение.
  • Ожирение.
  • Сахарный диабет.
  • Фибрилляция предсердий (аритмия).
  • Хронический стресс или острое психоэмоциональное напряжение.

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Игорь Хамнагадаев, подчёркивает важность профилактики, включая борьбу с ожирением, лечение аритмий и пропаганду здорового образа жизни.

Профилактика инсульта

Для предотвращения инсульта необходимо соблюдать несколько правил:

  • Отказ от курения и минимизация употребления алкоголя.
  • Поддержание здорового веса.
  • Регулярная физическая активность.
  • Контроль уровня сахара и артериального давления.
  • Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

В России действует федеральная программа, направленная на борьбу с сахарным диабетом, который является одним из ключевых факторов риска.

Роль здорового образа жизни

Клинический психолога Татьяна Метелёв подчёркивает, что вредные привычки и несбалансированное питание напрямую связаны с увеличением вероятности инсульта. Люди, зависимые от алкоголя или психоактивных веществ, находятся в группе особого риска.

Что делать при подозрении на инсульт

Раннее выявление признаков инсульта может спасти жизнь. Если вы заметили у человека симптомы, такие как внезапная слабость, нарушение речи, асимметрия лица или трудности с движением, немедленно вызывайте скорую помощь.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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