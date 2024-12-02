Упражнения, которые спасают от инфаркта: простой комплекс, который защитит ваши сосуды

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Регулярные физические упражнения благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшая её работу и предотвращая множество заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердце и бумажные человечки

Мастер-тренер XFIT в России Анастасия Юркова объяснила, какие виды тренировок наиболее эффективны для поддержания здоровья сосудов.

Кардиотренировки: основа для сердца и сосудов

Кардиотренировки — это неотъемлемая часть здорового образа жизни, помогающая укрепить сердечно-сосудистую систему. Юркова выделила два типа таких упражнений:

Равномерное кардио:

Длительные тренировки продолжительностью от 30 минут.

Пульс в зоне 50-70% от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Основные эффекты: повышение выносливости и улучшение общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Интервальное кардио:

Чередование интенсивных (пульс 70-90% от максимальной ЧСС) и спокойных (50-70% от максимальной ЧСС) интервалов.

Основные эффекты: тренировка сердечной мышцы и гладкой мускулатуры сосудов.

Круговые тренировки и расслабляющие практики

Юркова подчеркнула пользу круговых функциональных тренировок, которые включают чередование нагрузки на верхнюю и нижнюю части тела. Эти упражнения способствуют улучшению кровообращения и сосудистой работы.

Однако, тренер обратила внимание, что для сосудов важен баланс между нагрузкой и расслаблением. Здесь помогут:

Йога:

Перевернутые позы стимулируют обратный ток крови к сердцу.

Дыхательные практики активируют работу диафрагмы, через которую проходят основные сосуды.

Растяжка и миофасциальный релиз:

Снижают напряжение в теле.

Способствуют улучшению циркуляции крови и расслаблению сосудов.

Минимальная нагрузка для здоровья сердца

Заместитель гендиректора по научной работе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" профессор Нана Погосова отметила, что даже 10 минут физической активности в день могут значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, особенно у людей старше 40 лет.

Укрепление сердца: путь к долголетию

Комбинируя кардиотренировки с расслабляющими практиками, вы сможете не только укрепить своё здоровье, но и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат. systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

