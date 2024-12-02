Упражнения, которые спасают от инфаркта: простой комплекс, который защитит ваши сосуды

Регулярные физические упражнения благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшая её работу и предотвращая множество заболеваний.
Мастер-тренер XFIT в России Анастасия Юркова объяснила, какие виды тренировок наиболее эффективны для поддержания здоровья сосудов.
Кардиотренировки — это неотъемлемая часть здорового образа жизни, помогающая укрепить сердечно-сосудистую систему. Юркова выделила два типа таких упражнений:
Равномерное кардио:
Основные эффекты: повышение выносливости и улучшение общего состояния сердечно-сосудистой системы.
Интервальное кардио:
Основные эффекты: тренировка сердечной мышцы и гладкой мускулатуры сосудов.
Юркова подчеркнула пользу круговых функциональных тренировок, которые включают чередование нагрузки на верхнюю и нижнюю части тела. Эти упражнения способствуют улучшению кровообращения и сосудистой работы.
Однако, тренер обратила внимание, что для сосудов важен баланс между нагрузкой и расслаблением. Здесь помогут:
Йога:
Растяжка и миофасциальный релиз:
Заместитель гендиректора по научной работе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" профессор Нана Погосова отметила, что даже 10 минут физической активности в день могут значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, особенно у людей старше 40 лет.
Комбинируя кардиотренировки с расслабляющими практиками, вы сможете не только укрепить своё здоровье, но и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат. systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.
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