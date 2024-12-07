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Испанские учёные в новом исследовании выяснили, что микробы отскакивают от антибиотиков

1:55
Здоровье

Испанские учёные из Барселонского института науки и технологий выяснили, как бактерии защищаются от распространённых антибиотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatComms).

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Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Объектом исследования стала кишечная палочка (Escherichia coli), которую подвергли воздействию стрептомицина и касугамицина — широко применяемых антибактериальных препаратов.

Оба антибиотика, как известно, блокируют способность бактерий синтезировать белки, воздействуя на рибосомы. Эти молекулярные структуры, состоящие из белков и рибосомальной РНК, отвечают за производство белков.

Рибосомальная РНК часто модифицируется химическими метками, влияющими на форму и функцию рибосом. Клетки используют эти метки для точной регуляции синтеза белка.

В ходе исследования было обнаружено, что под воздействием антибиотиков E. coli начинает производить рибосомы, отличающиеся от тех, что синтезируются в обычных условиях. В зависимости от типа используемого антибиотика в новых рибосомах отсутствовали определённые метки, особенно в местах связывания с антибиотиками, где происходит блокировка синтеза белка. Оказалось, что эта особенность повышает устойчивость бактерий к препаратам.

Доктор Ева Новоа, один из авторов исследования, отметила, что E. coli изменяет свои молекулярные структуры с удивительной точностью и в режиме реального времени. По её словам, это скрытый и тонкий механизм, позволяющий бактериям избегать воздействия лекарств.

Учёные надеются, что их открытие поможет в борьбе с одной из наиболее серьёзных проблем мирового здравоохранения — устойчивостью к антибиотикам.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Рибосомы также гранулы Паладе в честь первооткрывателя Джорджа Паладе — немембранные органеллы всех живых клеток.

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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