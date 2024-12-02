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Врач посоветовал не игнорировать симптомы рака полости рта

1:14
Здоровье

Мужчины страдают от рака полости рта вдвое чаще, чем женщины. В интервью изданию Wales Online консультант по вопросам стоматологического общественного здравоохранения в Public Health Wales доктор Пол Броклхерст призвал быть внимательными к неочевидным симптомам этого заболевания.

Стоматолог осматривает рот пациента
Фото: Wikipedia by Conor Lawless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стоматолог осматривает рот пациента

По его словам, признаки рака полости рта легко спутать с другими заболеваниями, например, со стоматитом или кандидозом. Однако, рак полости рта, как сообщается, проявляется в виде незаживающих язв, красных или белых пятен, уплотнений во рту или на губе, а также болевых ощущений. Кроме того, могут возникнуть трудности с глотанием и речью, охриплость голоса, ощущение инородного тела в горле и беспричинная потеря веса.

"Как и в случае со всеми видами рака, ранняя диагностика даёт больше шансов на выздоровление. Если кто-то замечает один из этих признаков, необходимо обратиться либо к стоматологу, либо к терапевту. Также важно посещать плановые осмотры у стоматологов, поскольку они знают, как определить ранние признаки рака полости рта", — отметил Пол Броклхерст.

Уточнения

Стомати́т (от др.-греч. στόμα — рот, суффикс др.-греч. -ῖτις — воспаление) — это воспаление полости рта и губ.

Кандидо́з или кандидамикоз (моло́чница — разг. в случае поражения женских половых органов) — вид микоза, заболевание людей и животных, вызываемое микроскопическими грибами рода Candida, преимущественно Candida albicans.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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