Невролог рассказал о последствиях продолжительной головной боли

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфекции, которые могут показаться незначительными, могут привести к развитию менингита. Многие люди склонны заниматься самолечением, надеясь, что проблема решится сама собой, но такой подход недопустим.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Головная боль является распространённой проблемой, с которой сталкивается большое количество людей. Она может возникать под воздействием изменений погоды, магнитных бурь или стресса.

Врач-невролог Денис Аникин отметил, что головные боли можно разделить на первичные и вторичные.

К первичным головным болям относятся, например, головные боли напряжения и мигрени. Они часто возникают из-за мышечного напряжения и могут быть временными.

Важно не заниматься самолечением, как передаёт издание "Хабаровский край сегодня”. Чрезмерное употребление анальгетиков может привести к лекарственно-индуцированной головной боли. Денис Аникин рекомендует обращать внимание на "красные флажки" — симптомы, требующие немедленного обращения к врачу, такие как резкая и интенсивная головная боль, похожая на удар грома, которая может указывать на серьёзные сосудистые проблемы. Если вы испытываете необычные симптомы, лучше проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.



Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.

