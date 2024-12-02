Учёные определили, как выявить уровень старения организма

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние исследования акцентируют внимание на значимости простых физических тестов для оценки состояния здоровья, а стояние на одной ноге стало одним из таких индикаторов. Как сообщает издание Metro, это упражнение может служить маркером нейро-мышечного старения.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) разработали алгоритм для выполнения данного теста. Для начала следует найти удобное место, где можно стоять без опоры. Затем нужно встать на одну ногу, положить руки на бедра и держать глаза открытыми. Время начинает отсчитываться с момента, когда нога отрывается от земли, и заканчивается, когда нога возвращается на землю или руки убираются с бёдер.

Согласно данным NHS, для людей в возрасте от 18 до 39 лет нормальная продолжительность стояния составляет 43 секунды. С увеличением возраста этот показатель снижается: для лиц от 40 до 49 лет нормой считается 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд, от 60 до 69 лет — 30 секунд. В возрасте от 70 до 79 лет норма составляет 18-19 секунд, а для людей старше 80 лет — чуть более 5 секунд.

В исследовании, опубликованном в журнале PLoS One, авторы утверждают, что продолжительность стояния на одной ноге может служить надежным и независимым от пола индикатором нейромышечного старения как для мужчин, так и для женщин пожилого возраста.

Ведущий клинический специалист по здоровому старению в "North East Essex Alliance" Дебби Дайер отмечает, что регулярные физические нагрузки приносят значительные преимущества, улучшая как физическое, так и психическое состояние. Директор "NHS East Suffolk" Селина Лим добавляет, что неспособность удерживать равновесие в течение установленного времени может свидетельствовать о повышенном риске ухудшения здоровья с возрастом.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.





Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

