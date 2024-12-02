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Врач назвал наиболее полезные зимой фрукты и овощи

1:23
Здоровье

В декабре россиянам рекомендовано уделять больше внимания сезонным овощам и фруктам, так как именно в них содержится наибольшее количество витаминов и полезных веществ. Особое внимание стоит обратить на корнеплоды — морковь, свёклу, редьку и картофель. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью для РИАМО.

Овощи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Овощи

По словам специалиста, эти продукты хорошо хранятся и обычно не нуждаются в химической обработке. Он также отметил, что капуста — белокочанная, краснокочанная и брюссельская — сохраняет витамины, особенно витамин С, а также клетчатку, что делает её полезной в зимний период.

Врач порекомендовал включать в рацион зимние сорта яблок, такие как "Антоновка" и "Симиренко", а также груши и цитрусовые — апельсины и мандарины. При этом Владимир Неронов подчеркнул, что предпочтение следует отдавать фруктам местного производства или тем, которые имеют органическую сертификацию, чтобы избежать риска употребления продуктов с химической обработкой.

Разнообразить зимний рацион можно за счёт замороженных летом ягод, фруктов и овощей. В таком виде, по словам специалиста, они максимально сохраняют свои питательные вещества.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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