Диетолог рассказал, какой фрукт помогает худеть и лучше спать

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Пабло Охеда рассказал о многочисленных преимуществах хурмы для здоровья, акцентируя внимание на её пользе, сообщает Cuidate Plus.

Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дерево хурмы

Он отметил, что хурма содержит значительное количество калия и магния, которые способствуют улучшению сна и более быстрому восстановлению после физических нагрузок, что особенно важно для спортсменов. Кроме того, диетолог подчеркнул наличие в плоде железа, и заявил, что хурма содержит 40% суточной нормы железа, что является очень значимым, например, для женщин во время менструации или для людей с анемией.

Также в хурме в изобилии присутствуют углеводы и клетчатка. Эти компоненты способствуют длительному поддержанию энергии, делая хурму отличным выбором для тех, кто ведёт активный образ жизни или хочет сохранять высокий уровень энергии в течение всего дня.

Несмотря на сладкий вкус, хурма имеет низкий гликемический индекс, что обеспечивает медленное поступление сахара в кровь, и, соответственно, позволяет употреблять её во время похудения. Включение хурмы в рацион может способствовать контролю веса и улучшению пищеварения.

Родиной хурмы являются субтропические области Юго-Восточной Азии. В России она культивируется в Краснодарском крае, Крыму и на Северном Кавказе. Растение неприхотливо к почве и может расти как в виде дерева, так и кустарника.

Несмотря на то, что плоды хурмы довольно крупные, многие считают их фруктами, однако на самом деле хурма относится к ягодам. Она имеет специфический вяжущий вкус и необычное послевкусие, особенно если плоды не достигли полной зрелости.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

