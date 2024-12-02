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Вы можете значительно набрать вес, если будете регулярно принимать этот витамин

Здоровье

Мы можем оказать большую помощь нашему организму с помощью различных витаминных препаратов и других пищевых добавок, но важно принимать их правильно и только по мере необходимости. Об этом сообщает Velvet.

Витамин Б
Фото: freepik
Витамин Б

Всё больше людей запасаются различными витаминами и пищевыми добавками на зиму, чтобы здоровым образом пережить тёмный, прохладный период, поддерживая свой организм микроэлементами, которые он в меньшей степени способен усваивать естественным путем по сравнению с весенне-летним периодом.

Это полезно до тех пор, пока препараты используются правильно, и только тогда, когда это действительно необходимо. Однако на семейство витаминов стоит обращать внимание в геометрической прогрессии, потому что, если вы не будете осторожны, при регулярном употреблении можно набрать лишние килограммы.Конечно, от витаминов вес сразу не наберётся, поскольку они не содержат калорий или содержат её очень мало.

Витамины группы В повышают аппетит, а их избыточное потребление повышает уровень энергии. Эта энергия либо используется, либо накапливается. В последнем случае это приводит к увеличению веса. 

Для того, чтобы предотвратить это, следует обратить внимание на количество витамина В в препаратах, содержащих его, и на то, действительно ли необходимы добавки в этой ситуации со здоровьем. Витамины группы В, как известно, стимулируют работу мозга, влияют на выработку гормонов, состояние кожи, баланс кишечной флоры и особенно важны, например, во время беременности.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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