Эксперт назвал физические нагрузки, которые необходимо выполнять для здоровья после 65 лет

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спорт после 65 лет- ключ к сохранению хорошего здоровья. По информации сайта медицинского страхования во Франции Ameli, важно ежедневно заниматься физической активностью умеренной интенсивности, другими словами, двигаться без одышки в течение 30 минут или выполнять физическую активность высокой интенсивности, которая вызывает одышку, в течение минимум 15 минут. Об этом сообщает издание Aufeminin.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Физическая активность не только снижает риск развития заболеваний, но и улучшает баланс и гибкость, что поможет улучшить качество повседневной жизни. Занятия спортом также дают заряд энергии, который способствует повышению морального духа. Эксперт по оказанию помощи пожилым людям представила лучшие физические упражнения, которые нужно выполнять, чтобы улучшить свою гибкость, выносливость или накачать мышцы. Ниже приведены виды спорта, которые стоит попробовать в зависимости от ваших потребностей:

Ходьба. Этим видом спорта слишком часто пренебрегают в возрасте 60 лет, когда он доступен каждому в зависимости от ваших предпочтений и вашего физического состояния. Тем не менее, ходьбой можно заниматься где угодно и по вашему желанию. В тренажерном зале, за городом, на больших зеленых насаждениях или прямо во время пеших прогулок. Этот очень комплексный вид спорта идеально подходит для укрепления сердечно-дыхательной системы и предотвращения остеопороза.

Плавание. Этот вид спорта идеальная физическая нагрузка для тренировки выносливости и двигательных навыков при плавном наращивании мышечной массы. Это вид спорта, который помогает избежать, в частности, боли, связанной с остеоартритом.

Теннис. Об этом мало думают, но это тот вид спорта, которым вы можете заниматься после шестидесяти. Он помогает тренировать выносливость, но также отлично подходит для укрепления мышц и суставов. Единственный недостаток, он требует быть в форме. Поэтому его практика зависит от вашей хорошей физической формы.

Водная аэробика. Идеально подходит для легкого наращивания мышечной массы без нагрузки на суставы, водная аэробика позволяет плавно выполнять комплексные упражнения, чтобы укрепить мышцы и намного легче набрать мышечную массу.

"Жесты, выполняемые в воде, менее болезненны и, таким образом, доступны для людей старшего возраста”, — отмечает эксперт.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).



