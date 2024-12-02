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Названы снижающие уровень стресса продукты

2:59
Здоровье

Современный ритм жизни часто приводит к хроническому стрессу, а правильное питание может стать одним из средств поддержки в этой ситуации, отмечает врач-терапевт и нутрициолог Наталья Андреева. В интервью с "Лентой.ру" она перечислила продукты, которые могут способствовать снижению уровня стресса.

Йогурт
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Йогурт

Прежде всего, специалист акцентировала внимание на ферментированных продуктах, таких как йогурт, кефир и квашеная капуста. Она объяснила, что эмоциональное состояние человека тесно связано с состоянием кишечника, в котором вырабатывается до 90% серотонина — нейромедиатора, отвечающего за настроение. Пробиотики, содержащиеся в ферментированных продуктах, помогают поддерживать здоровую микрофлору, что способствует более эффективному противостоянию стрессам. Андреева рекомендовала включать в свой рацион хотя бы одну порцию йогурта или кефира ежедневно, а квашеную капусту употреблять в качестве гарнира 3-4 раза в неделю.

Еще один продукт, который может поднять настроение — это темный шоколад. Он не только приносит удовольствие, но и способствует улучшению мозговой активности, снижая уровень кортизола — главного стресогенного гормона, отметила нутрициолог. Она также добавила, что флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, способствуют улучшению кровообращения и помогают справляться с ощущением напряжения. Врач рекомендовала выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и употреблять по несколько кусочков в день для получения пользы без негативного влияния на фигуру.

Кроме этого, полезно дважды в неделю включать в рацион жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия или сельдь.

"Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют нервные клетки, снижают уровень воспаления и регулируют гормоны стресса. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбы снижает риск депрессии и улучшает когнитивные функции. Если рыба не входит в ваш рацион, обратите внимание на добавки с омега-3, но перед этим проконсультируйтесь с врачом"— сообщает нутрициолог.

Вдобавок, эксперт порекомендовала употреблять небольшую горсть орехов 5-6 раз в неделю. Эти продукты являются источником магния, который способствует расслаблению мышц, улучшает сон и помогает уменьшить уровень тревожности, отметила врач. Наиболее полезными в этом отношении считаются миндаль, грецкие орехи и семена тыквы.

Также стоит отметить, что фрукты и ягоды, такие как бананы, черника и апельсины, богаты витаминами и антиоксидантами, поддерживающими организм в борьбе с последствиями стресса.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Серотони́н один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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