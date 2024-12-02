Врачи назвали самый опасный источник высокого сахара

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При наличии сахарного диабета необходимо пересмотреть свой образ жизни. Важные аспекты включают изменения в питании. Прежде всего, следует исключить не только чистый сахар, но и все рафинированные углеводы, включая продукты из белой муки, так как они способствуют увеличению уровня сахара в крови. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на официальный канал федерального проекта "ЗдравКонтроль".

Фото: flickr.com by Рэйчел Хэтэуэй, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овсяная каша с орехами и фруктами

Рекомендуется включать в рацион при высоком уровне сахара легкие супы на нежирном бульоне, а также мясо и рыбу низкой жирности. Из круп следует выбирать овсянку, пшено и перловку, а также гречку и бурый рис. Фрукты и ягоды стоит употреблять с осторожностью, избегая сладких сортов.

"Больные сахарным диабетом должны научиться считать хлебные единицы, контролировать свой вес. Исключаются все рафинированные углеводы", — подчеркнули специалисты.

Кроме того, физическая активность играет ключевую роль: регулярные прогулки, велоспорт и простые упражнения помогут избежать малоподвижного образа жизни. Также необходимо уделять внимание состоянию ног: от тесной обуви и изделий с грубыми краями лучше отказаться. При появлении мозолей или болей в области стоп обязательно обращайтесь к врачу, чтобы минимизировать риски возможных осложнений.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

