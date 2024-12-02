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Учёные назвали опасный завтрак, в котором есть всё для развития рака

1:31
Здоровье

Согласно исследованию, проведенному специалистами из клиники Кливленда в Огайо, неполноценный завтрак не только не наполняет энергией и не активирует ключевые процессы в организме, но и может способствовать набору лишнего веса, ухудшению метаболизма и увеличению рисков развития серьезных заболеваний. Об этом сообщает "Российская газета".

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Одними из самых неблагоприятных вариантов для завтрака являются пончики и бутерброды с колбасой. Пончики могут вызывать резкий скачок уровня сахара в крови и активировать избыточную выработку инсулина, что приводит к истощению поджелудочной железы, в то время как бутерброды содержат большое количество насыщенных жиров и соли.

"Вместе с хлебными изделиями с колбасой вы потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака", — заявили специалисты.

Также эксперты рекомендуют ограничить потребление хлопьев и булочек с маслом и сыром на завтрак, так как такие продукты могут быть связаны с рисками сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, предостерегла, что частое употребление жареного бекона может повышать вероятность развития онкологических заболеваний. Регулярное употребление обработанного мяса может способствовать возникновению различных патология кишечника, включая рак.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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