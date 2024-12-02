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Открыто полезное свойство кленового сиропа для здоровья человека

Здоровье

Канадские ученые из Университета Лаваля выявили неожиданное полезное свойство кленового сиропа: его употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние кишечной микробиоты и способствует потере висцерального жира.

Кленовый сироп
Фото: commons.wikimedia.org by Ano Lobb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кленовый сироп

В исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition, приняли участие 42 добровольца в возрасте от 18 до 75 лет, которые заменили часть рафинированного сахара в своем рационе на кленовый сироп.

Эксперимент, длившийся восемь недель, показал, что употребление кленового сиропа улучшает восприимчивость организма к глюкозе, снижает систолическое давление и уменьшает количество вредных бактерий в кишечнике. В то время как употребление сахарозы, наоборот, приводило к увеличению жировой массы и ухудшению микробиоты.

Эти результаты подчеркивают значительный потенциал кленового сиропа как более полезной альтернативы сахару.

Уточнения

Клено́вый сиро́п (англ. maple syrup, фр. sirop d’érable) — сладкий сироп из сока дерева сахарного клёна, красного клёна, чёрного клёна, остролистного клёна, ясенелистного клёна или любого другого вида клёна.

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат  systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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