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Физическая активность спасает от последствий недосыпа: выводы учёных

1:14
Здоровье

Регулярная физическая активность способна компенсировать негативные последствия недосыпа и нездорового сна. К такому выводу пришли австралийские учёные, проанализировав данные нескольких сотен добровольцев. Результаты исследования были опубликованы в научных изданиях и быстро распространились в интернете.

Кошмарный сон
Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошмарный сон

Как недосып влияет на здоровье?

Медики установили, что люди, страдающие от недостатка сна и ведущие малоподвижный образ жизни, значительно чаще сталкиваются с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Однако эксперты уверены: регулярные занятия спортом могут улучшить здоровье и снизить риск преждевременной смерти.

Роль физической активности

Австралийские учёные предполагают, что физические нагрузки снижают уровень воспалений и уменьшают метаболические нарушения, такие как нарушения усвоения глюкозы. Для ощутимого эффекта рекомендуется уделять физическим упражнениям около 75 минут в день.

Таким образом, даже при недостатке сна регулярная активность помогает сохранить здоровье и снизить риски серьёзных заболеваний.

Уточнения

Деприва́ция сна - недостаток или полное отсутствие сна.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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