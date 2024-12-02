Физическая активность спасает от последствий недосыпа: выводы учёных

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярная физическая активность способна компенсировать негативные последствия недосыпа и нездорового сна. К такому выводу пришли австралийские учёные, проанализировав данные нескольких сотен добровольцев. Результаты исследования были опубликованы в научных изданиях и быстро распространились в интернете.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Как недосып влияет на здоровье?

Медики установили, что люди, страдающие от недостатка сна и ведущие малоподвижный образ жизни, значительно чаще сталкиваются с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Однако эксперты уверены: регулярные занятия спортом могут улучшить здоровье и снизить риск преждевременной смерти.

Роль физической активности

Австралийские учёные предполагают, что физические нагрузки снижают уровень воспалений и уменьшают метаболические нарушения, такие как нарушения усвоения глюкозы. Для ощутимого эффекта рекомендуется уделять физическим упражнениям около 75 минут в день.

Таким образом, даже при недостатке сна регулярная активность помогает сохранить здоровье и снизить риски серьёзных заболеваний.

Уточнения

Деприва́ция сна - недостаток или полное отсутствие сна.

