Как клетчатка помогает наладить работу кишечника: советы врача

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Включение продуктов с клетчаткой в рацион особенно важно для людей, испытывающих трудности с работой кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Курага

Почему важна клетчатка?

Клетчатка помогает восстановить нормальную работу кишечника. Можно употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки после основных приёмов пищи. Например, отличным выбором станут курага и чернослив, которые лучше есть после обеда.

Важность водного баланса

Поддержание водного баланса играет ключевую роль. Начинать день рекомендуется со стакана воды. Это помогает запустить метаболизм и улучшает работу пищеварительной системы.

Роль физической активности

Для нормализации работы организма следует добавить хотя бы минимальные физические нагрузки. Физическая активность стимулирует метаболизм и ускоряет восстановление функций кишечника.

Следуя этим рекомендациям в течение двух-трёх недель, можно добиться значительного улучшения в состоянии кишечника.

Уточнения

Курага́ (от узб. quru - "сухой") — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.

