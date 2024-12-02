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Как клетчатка помогает наладить работу кишечника: советы врача

1:03
Здоровье

Включение продуктов с клетчаткой в рацион особенно важно для людей, испытывающих трудности с работой кишечника.

Курага
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Курага

Почему важна клетчатка?

Клетчатка помогает восстановить нормальную работу кишечника. Можно употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки после основных приёмов пищи. Например, отличным выбором станут курага и чернослив, которые лучше есть после обеда.

Важность водного баланса

Поддержание водного баланса играет ключевую роль. Начинать день рекомендуется со стакана воды. Это помогает запустить метаболизм и улучшает работу пищеварительной системы.

Роль физической активности

Для нормализации работы организма следует добавить хотя бы минимальные физические нагрузки. Физическая активность стимулирует метаболизм и ускоряет восстановление функций кишечника.

Следуя этим рекомендациям в течение двух-трёх недель, можно добиться значительного улучшения в состоянии кишечника.

Уточнения

Курага́ (от узб. quru - "сухой") — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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