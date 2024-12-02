Как избежать травм дома и на работе

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Травмы остаются одной из главных причин обращения за медицинской помощью. Согласно данным учёных, ежегодно миллионы людей получают травмы различной тяжести, причем падения занимают лидирующую позицию среди причин.

Фото: pixabay.com by saulhm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ссадина

Особую опасность они представляют для пожилых людей, у которых с возрастом снижается способность поддерживать равновесие. Наиболее частыми местами падений становятся лестницы, пандусы и лестничные площадки.

Дети, особенно младшего возраста, также подвержены риску травм. В их случае падения часто связаны с изучением окружающей среды и недостаточной координацией движений.

Подростки и молодые взрослые получают травмы чаще во время спортивных игр, таких как баскетбол или футбол, тогда как для взрослых средней возрастной группы значительный риск представляют тренировки на спортивных снарядах.

Несмотря на риски, такие активности, как спорт, катание на велосипеде или занятия в тренажерном зале, остаются важными для физического и психологического здоровья. Как отмечают эксперты, главное — сохранять осторожность и предпринимать меры для снижения вероятности травм.

Например, использование защитного оборудования и соблюдение техники безопасности способны существенно уменьшить риск несчастных случаев.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

