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Что произойдёт с организмом, если употреблять в пищу только мясо

1:42
Здоровье

Как и у любой диеты, у карнивор-диеты (основанной на употреблении разных видов мяса) есть свои плюсы и минусы.

Мясные стейки
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясные стейки

С одной стороны, она может помочь похудеть, так как ограничивает потребление углеводов. Мясо богато белками, которые обеспечивают длительное чувство сытости и дают энергию. Однако, если съесть слишком много мяса, это может привести к скачкам сахара в крови и сонливости.

Для поддержания здоровья и хорошей физической формы в рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы, которые можно получить как из животных, так и из растительных продуктов. Исключение всех растительных продуктов может привести к дефициту витаминов C и K, фолиевой кислоты и антиоксидантов, важных для иммунной системы и общего здоровья. Недостаток клетчатки в рационе негативно сказывается на пищеварении и состоянии микробиома кишечника, что влияет на молодость и красоту кожи.

Употребление большого количества мяса может повысить уровень плохого холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя исследования по этому вопросу продолжаются, результаты неоднозначны.

Чрезмерное потребление белка заставляет почки работать с удвоенной силой, что может ускорить их износ. Высокое потребление мяса способствует образованию кислотных продуктов обмена, которые могут негативно влиять на здоровье костей. Недостаток кальция, который можно получить из молока, йогурта, зеленых овощей и зелени, также может привести к уменьшению плотности костей.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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