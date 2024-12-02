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Почему уменьшение огорода — это не потеря, а выгода

2:46
Здоровье

Ведение огорода — это трудоемкое занятие, особенно если речь идет о большом участке. Это не только посев и сбор урожая, но и постоянный уход за растениями: полив, прополка, борьба с вредителями. Большой огород требует много времени и сил, и не каждому по плечу вести такое хозяйство. Иногда стоит задуматься о сокращении площади огорода, и вот пять весомых причин для этого.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

1. Урожай будет востребован

Огородники, занимающиеся выращиванием больших объемов овощей, фруктов и зелени, часто сталкиваются с избытком урожая. Конечно, чем больше семья, тем больше будет востребовано, но часто часть урожая остается неиспользованной. В таких случаях его либо приходится хранить до поры, пока не испортится, либо пытаться продать или отдать. Если такая проблема возникает, есть смысл оптимизировать участок и уменьшить его площадь.

2. Появится свободное время

Владельцам больших участков некогда расслабиться. Весь сезон уходит на уход за растениями, и у огородников нет времени даже на отдых, не говоря уже о прогулках на свежем воздухе или встречах с друзьями. Сокращение площади огорода освободит время для полноценного отдыха на природе, что положительно скажется на физическом и эмоциональном состоянии.

3. Экономия средств

Большой огород может приносить прибыль, но только если урожай удается выгодно продать. В противном случае затраты на посадку культур, их уход, сбор урожая, а также на различные постройки и системы полива могут быть весьма значительными. Уменьшение площади участка позволит существенно снизить эти расходы.

4. Эстетика

Маленький огород проще оформить с точки зрения ландшафтного дизайна. На больших участках зачастую сложно организовать пространство, особенно если земли много и нужно сажать растения в разных частях участка. Небольшой участок можно преобразовать в уютное и гармоничное пространство, где каждое растение будет в нужном месте.

5. Не нужно заполнять пустующие участки

Когда огород слишком большой, возникает необходимость чем-то его заполнять. Огородники часто засевают пустующие участки не только овощами, но и высаживают газоны или создают клумбы. Уменьшив площадь огорода, вы избавитесь от проблемы необходимости заполнять землю чем попало. Небольшой участок позволяет сажать только те культуры, которые действительно будут востребованы вами и вашей семьей.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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