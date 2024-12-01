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Почему стакан воды по утрам — это всё, что вам нужно для бодрости

1:14
Здоровье

Сразу после пробуждения стоит выпить стакан воды. Причем лучше, чтобы она не была холодной — умеренно тёплая вода принесет наибольшую пользу организму в утренние часы. Давайте разберемся, почему так важно начать день с питья.

Вода со льдом
Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода со льдом

Вода помогает взбодриться

Что обычно бодрит нас по утрам? Многие выберут кофе. Но на самом деле, лучше всего начать день с тёплой воды и небольшой зарядки. Эти простые действия помогут избавиться от сонливости и начнут день с позитивной энергии.

Положительное влияние на желудок

Тёплая вода помогает подготовить желудок к приему пищи. Это особенно важно, чтобы завтрак принес большую пользу организму.

Разжижение крови

Еще одно полезное свойство воды — она способствует разжижению крови. Это помогает улучшить кровообращение и благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Теперь вы понимаете, почему регулярное употребление воды по утрам — полезная привычка. Включив этот простой шаг в утренний ритуал, вы улучшите свое здоровье, будете чувствовать себя бодрым и энергичным.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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