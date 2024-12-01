Не игнорируйте эти симптомы: дефицит витамина D может повлиять на ваше сердце

Нехватка витамина D в организме нарушает усвоение кальция и фосфора, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Одними из первых симптомов дефицита являются слабость, судороги и болезненные ощущения в костях. Со временем проблемы затронут здоровье костной ткани, что может вызвать более серьезные последствия.
Основными симптомами дефицита являются слабость, боли в костях и судороги. Также можно столкнуться с повышенной потливостью и частым мочеиспусканием, что указывает на нарушение фосфорно-кальциевого обмена.
Размягчение костей. Это заболевание, которое может привести к нарушению минерализации костной ткани, особенно у пожилых людей (до 10-25 %).
Частое мочеиспускание. Может быть связано с гиперактивностью мочевого пузыря.
Сердечно-сосудистые заболевания. Дефицит витамина D увеличивает риск гипертонии, ишемической болезни и нарушений сердечного ритма.
Если вы заметили у себя симптомы дефицита витамина D, немедленно обратитесь к врачу. Специалист порекомендует сдать анализы крови и мочи, а также при необходимости назначит рентген для оценки состояния костной ткани. Только после этого можно будет поставить диагноз и начать лечение.
Холекальциферо́л (Cholecalciferol), витамин D3 — органическое соединение, жирорастворимый витамин.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".