Какие витамины и БАДы помогут поддержать иммунитет, рассказала врач

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор правильных БАДов может снизить риск заболеваний и помочь быстрее восстановиться после инфекции, как отмечает медицинский директор Mindly, эндокринолог-диетолог Карина Аврамова.

Фото: Freepik is licensed under Free license Фрукты

Эксперт советует обратить внимание на витамин С, который стимулирует выработку антител и нейтрализует свободные радикалы, ослабляющие иммунитет.

"Первое, на что нужно обратить внимание, — это витамин С. Он не только стимулирует выработку антител, но и помогает нейтрализовать свободные радикалы, ослабляющие иммунную систему. При этом важно выбирать формы, которые легко усваиваются, например, аскорбат кальция", — отметила Аврамова.

Также важен витамин D, особенно зимой, для активации клеток-киллеров, уничтожающих вирусы и бактерии, отмечает Газета.Ru.

Пробиотики, по мнению специалиста, поддерживают здоровую микрофлору кишечника, которая важна для иммунитета.

Куркума с чёрным перцем также способствует работе иммунной системы, снижая риск вирусных заболеваний и помогая быстрому восстановлению после болезни.

Карина Аврамова подчёркивает, что приём добавок должен сочетаться с правильным питанием и умеренной физической активностью. Важно выбирать качественные витамины и консультироваться с врачами.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.



Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

