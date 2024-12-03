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Четыре простых совета, как пережить предновогодний период, оставшись бодрым и здоровым

2:09
Здоровье

Для успешной подготовки к новогодним праздникам важно поддерживать физическое и психологическое здоровье. Вместо того чтобы сразу прибегать к медикаментам при возникновении проблем со здоровьем, следует сосредоточиться на устранении их причин, так как боль является лишь симптомом.

Сон
Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сон

В осенний период иммунитет снижается, и люди становятся более подвержены заболеваниям. Однако существуют простые способы борьбы с этим явлением, о которых рассказала эксперт по нутрициологии, дипломированный остеопат София Соколова.

Врач посоветовала внедрить физическую активность в вашу повседневную жизнь. Ходьба — отличный способ улучшить ваше физическое состояние. Начните с небольших прогулок и постепенно увеличивайте их продолжительность.

"Выходите из дома пораньше, возвращайтесь чуть позже, прокладывайте новые маршруты и хотя бы часть пути проходите пешком. Нормой для человека является дистанция в 10 тысяч шагов, но для начинающего это может быть сложно. Стоит начать с постепенного увеличения количества ходьбы: например, дополнительно 15 минут утром и вечером", — объяснила Соколова.

Второй совет — выполняйте упражнения из советского комплекса физической культуры. Эти упражнения помогут вам растянуться, размяться и укрепить мышцы, пишет Газета.Ru.

Третье, о чём стоит помнить — о соблюдении достаточной продолжительности сна. Женщинам требуется спать на два часа дольше, чем мужчинам. Нутрициолог уточнила, что мужчинам для сна хватает 7-8 часов, тогда как женщинам в силу физиологических особенностей требуется 9-10 часов, чтобы как следует отдохнуть.

И четвёртое — не перегружайте себя работой, советует специалист. Уважайте своё тело и давайте ему время для восстановления.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете снизить уровень стресса и укрепить иммунитет, что поможет вашему организму противостоять сезонным заболеваниям.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Клещ Данил
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
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