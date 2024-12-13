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Почему продукты покрываются льдом в морозилке

Что такое "холодный ожог" продуктов и как его избежать
1:09
Здоровье

Почему продукты в морозилке покрываются "холодным ожогом" и что с этим делать

Если вы пользуетесь морозильником, то наверняка замечали странные пятна или ледяную корку на продуктах. Это явление называется "холодным ожогом" и возникает из-за обезвоживания пищи при неправильной заморозке.

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Когда продукты лежат в морозильнике слишком долго или хранятся в негерметичной упаковке, вода внутри них превращается в ледяные кристаллы и выходит на поверхность. В результате на продуктах появляются обесцвеченные участки, а текстура становится сухой.

Хотя такие продукты остаются безопасными для употребления, их вкус и структура ухудшаются. Рекомендуется обрезать повреждённые места или, при значительных изменениях, отказаться от использования продукта.

Чтобы избежать "холодного ожога", используйте плотные герметичные упаковки, а для особо чувствительных продуктов, например, рыбы, можно применять специальные методы. Например, рыбное филе перед заморозкой опускают в ледяную воду, чтобы создать защитный слой.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Ниязов Аслан
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