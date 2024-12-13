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Что учёные говорят о варке крабов и омаров живыми

Почему ракообразных нельзя варить живыми
1:14
Здоровье

Почему ракообразных нельзя варить живыми: выводы учёных

Ракообразные, такие как крабы и омары, могут испытывать боль при варке заживо. К такому выводу пришли учёные Гетеборгского университета. Доктор Линн Снеддон утверждает, что наши представления об этих существах как нечувствующих боли должны быть пересмотрены. Исследования показали, что нервная система крабов реагирует на вредные раздражители, что указывает на наличие болевых ощущений.

краб
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
краб

Команда учёных провела исследование на прибрежных крабах, подключив электроды для анализа активности их мозга. Оказалось, что у крабов есть болевые рецепторы, которые реагируют на механические и химические раздражители. Такая система болевой сигнализации позволяет животным избегать вредных факторов.

Ракообразные существуют на Земле более 500 миллионов лет, демонстрируя уникальную способность к адаптации. Однако новые данные требуют пересмотра методов их приготовления, включая практику варки заживо. Это может касаться не только крабов, но и омаров, раков и других представителей этого класса.

Уточнения

Кра́бы - инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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