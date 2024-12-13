Уроканиновая кислота защищает кожу от солнца

Пот как альтернатива крему от загара

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уроканиновая кислота в поте: природная альтернатива солнцезащитным кремам

Исследования показали, что уроканиновая кислота, содержащаяся в человеческом поте, может стать основой для создания натуральных солнцезащитных средств. Это соединение способно поглощать ультрафиолетовые лучи типов А и В, обеспечивая базовую защиту от их воздействия. Однако её солнцезащитный фактор (SPF) сравнительно невысок — всего 1,58.

Профессора Вайбрен Ян Бум из Университета Амстердама и Василиос Ставрос из Уорикского университета обнаружили, что под воздействием УФ-излучения кислота может превращаться в иммуносупрессивный вариант. Это открытие требует дальнейших исследований для оценки рисков и возможностей.

Учёные считают, что уроканиновая кислота и её производные могут стать основой для безопасных биомиметических солнцезащитных кремов, способных минимизировать экологический ущерб. В отличие от синтетических аналогов, она не представляет опасности для морской экосистемы. Формулы на её основе уже демонстрируют эффективность, обеспечивая защиту с минимальным воздействием на природу.

Уточнения

Солнцезащитный крем - продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

