Необычные ингредиенты для идеальной чашки кофе

Как сделать кофе вкуснее: добавьте необычные ингредиенты
Кофе — это не только бодрящий напиток, но и отличный повод для экспериментов. Всего один неожиданный ингредиент способен преобразить вкус привычной чашки. Вот четыре способа, которые помогут сделать ваш кофе ещё вкуснее:
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
A small cup of coffee
Гвоздика. Добавьте немного этой пряности, чтобы кофе стал ярким и ароматным. Но будьте осторожны: слишком много гвоздики может сделать напиток чересчур резким.
Сливочное масло. Кусочек масла придаст кофе нежность, глубину и благородный аромат. Однако этот способ не подойдёт тем, кто следит за калориями — масло добавляет напитку плотности и насыщенности.
Соль. Щепотка соли делает вкус кофе ярче, насыщеннее и помогает скрыть мелкие огрехи в его приготовлении. Попробуйте — результат вас удивит!
Чёрный перец. Кажется странным, но эта пряность добавит кофе согревающие нотки и подчеркнёт его изысканность. Эксперимент стоит того, чтобы открыть для себя новый вкус.
Эти простые, но необычные способы помогут вам разнообразить ваше кофейное утро и открыть новые грани любимого напитка.
Уточнения
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.