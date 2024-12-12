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Естественные способы улучшить сон без мелатонина

Как мелатонин влияет на сон и настроение
1:47
Здоровье

Мелатонин: как он влияет на наш организм и чем может быть опасен

Мелатонин — гормон, который естественным образом вырабатывается в организме вечером, сигнализируя о наступлении времени для сна. В последние годы многие начали принимать препараты с мелатонином, чтобы справиться с бессонницей. Однако медики предупреждают: этот подход может быть небезопасен.

Подушка
Фото: pxhere.com
Подушка

По словам эксперта Р. Рейманна, мелатонин не действует как снотворное, а лишь помогает организму настроиться на сон. Недостаток дневного света может нарушить его естественную выработку, из-за чего люди всё чаще обращаются к добавкам. При этом важно понимать, что регулярный приём мелатонина может вызвать побочные эффекты, такие как головокружение, боли в животе и дневная сонливость. Длительное применение способно нарушить гормональный баланс.

Эксперт К. Вайсс добавляет, что мелатонин влияет на выработку дофамина, помогая снизить тревожность и депрессию. Однако принимать его нужно осторожно, особенно людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет, заболевания печени или аутоиммунные болезни. Без консультации с врачом мелатонин противопоказан беременным, кормящим, а также людям, принимающим антикоагулянты или препараты от давления.

Для улучшения сна специалисты рекомендуют естественные методы: создать комфорт в спальне, использовать расслабляющие эфирные масла, добавить в рацион фрукты, рыбу, молочные продукты и чаще гулять на свежем воздухе. Важно придерживаться регулярного распорядка дня, избегать кофе, алкоголя и использования ярких экранов перед сном.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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