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Эволюция мозга и влияние на наше поведение

Как мозг помогает нам понимать других
1:08
Здоровье

Как мозг формирует наше социальное поведение

Недавние исследования показали, что эволюционные достижения человеческого мозга в области социального познания не только помогают нам взаимодействовать с окружающими, но и могут стать ключом к лечению тревожности и депрессии. Способность задумываться о том, как нас воспринимают другие, и переживать, например, "Не обидел ли я кого-то?", связана с работой миндалевидного тела мозга. Этот участок отвечает за обработку страха и за нашу способность понимать мысли и эмоции других людей.

Аденома гипофиза
Фото: ФНКЦ ФМБА России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Аденома гипофиза

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) учёные исследовали медиальное ядро миндалевидного тела. Оно оказалось связано с областями мозга, отвечающими за восприятие эмоций. Такие связи позволяют людям успешно разбираться в сложных социальных ситуациях, проявлять эмпатию и сотрудничать.

Понимание механизмов работы этих сетей открывает новые перспективы для терапии психических расстройств, улучшая подходы к лечению тревожности и депрессии.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Дмитрий Тезнев
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