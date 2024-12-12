Первый случай птичьего гриппа у детей в США

Что известно о первом случае птичьего гриппа у ребёнка

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В США зарегистрирован первый случай заражения ребёнка птичьим гриппом

В Калифорнии впервые выявили случай заражения ребёнка вирусом птичьего гриппа H5N1. Этот случай стал одним из 55 зарегистрированных эпизодов заражения людей в США за текущий год. Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают, что вирус продолжает активно распространяться среди диких и домашних птиц, а также некоторых млекопитающих.

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В Калифорнии зафиксировано 29 случаев заражения, большинство из которых связано с инфицированным скотом. Ребёнок, у которого подтвердили вирус, испытывает лёгкие симптомы и проходит лечение дома. Повторные тесты показали отрицательный результат, что указывает на успешное выздоровление.

CDC рекомендует строго соблюдать меры предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты при контакте с животными и соблюдать правила гигиены. Риск передачи вируса от человека к человеку остаётся низким.

Специалисты подчёркивают важность продолжения наблюдения за ситуацией, чтобы выявить возможные источники заражения, но уверяют, что причин для паники нет.

Уточнения

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

