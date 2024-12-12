Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выливайте вино: три способа применить напиток в готовке
Украина потеряет треть своей территории, уверен премьер Словакии
Европа пообещала навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере
Почему кошки так много спят? Интересные факты о сне питомцев
Три способа обезболить визит к косметологу
Топ-5 опасных ошибок в фитнесе, которых стоит избегать
Риски и ответственность водителей при неочищенном автомобиле
Необычное зимнее удобрение: простое решение для дачи
На Дону приведены в нормативное состояние 156 объектов дорожной сети

Эффективность генных технологий в борьбе с малярией

Победа над малярией ближе благодаря модифицированным комарам
1:25
Здоровье

Генно-модифицированные комары: новый способ борьбы с малярией

Учёные предложили революционный способ борьбы с малярией, используя генетически модифицированных комаров, заражённых изменёнными версиями паразита Plasmodium falciparum. Исследование показало, что такие комары могут помочь выработать иммунитет у людей.

Комар на теле человека
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар на теле человека

В ходе эксперимента участников разделили на три группы. Первая подвергалась укусам комаров, чей паразит прекращал своё развитие через 24 часа (GA1), вторая — через 6 дней (GA2), третья группа получила плацебо. В результате все участники группы плацебо заразились малярией, 87 % из группы GA1 также заболели, а вот 89 % из группы GA2 остались здоровыми.

Иммунолог Джулиус Хафалла подчеркнул, что это исследование стало значительным шагом вперёд в создании вакцины. Действующие вакцины от малярии эффективны лишь на 75 % и требуют регулярной ревакцинации, тогда как новый метод, основанный на комарах, может стать более устойчивым и долгосрочным решением.

Малярия остаётся одной из самых серьёзных угроз для здоровья в мире, ежегодно поражая миллионы людей, особенно в Африке. Новые разработки дают надежду на изменение этой статистики.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Обсудить
Сейчас читают
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты
Наука и техника
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты Аудио 
Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт
Еда и рецепты
Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Трёхцветная кошка приносит счастье, а рыжими бывают только коты Игорь Буккер Эксперт Евсеев: правильная диагностика может стать ключом к решению проблем с бесплодием Дмитрий Плотников После удара ATACMS по Таганрогу грядут самые опасные недели. В США почувствуют ярость Путина Любовь Степушова
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Риски и ответственность водителей при неочищенном автомобиле
Необычное зимнее удобрение: простое решение для дачи
Победа над малярией ближе благодаря модифицированным комарам
На Дону приведены в нормативное состояние 156 объектов дорожной сети
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж и стала брюнеткой
ОБСЕ начнёт готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Продукты, которые можно есть, если правильно удалить плесень
Байден хочет уйти красиво! Зачем США усиливают санкции против российской нефти?
Комнатные растения, которые заботятся о вашем отдыхе
Прорыв в понимании космоса: зачем человечество создало самое тихое место на земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.