Эффективность генных технологий в борьбе с малярией

Победа над малярией ближе благодаря модифицированным комарам

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Генно-модифицированные комары: новый способ борьбы с малярией

Учёные предложили революционный способ борьбы с малярией, используя генетически модифицированных комаров, заражённых изменёнными версиями паразита Plasmodium falciparum. Исследование показало, что такие комары могут помочь выработать иммунитет у людей.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар на теле человека

В ходе эксперимента участников разделили на три группы. Первая подвергалась укусам комаров, чей паразит прекращал своё развитие через 24 часа (GA1), вторая — через 6 дней (GA2), третья группа получила плацебо. В результате все участники группы плацебо заразились малярией, 87 % из группы GA1 также заболели, а вот 89 % из группы GA2 остались здоровыми.

Иммунолог Джулиус Хафалла подчеркнул, что это исследование стало значительным шагом вперёд в создании вакцины. Действующие вакцины от малярии эффективны лишь на 75 % и требуют регулярной ревакцинации, тогда как новый метод, основанный на комарах, может стать более устойчивым и долгосрочным решением.

Малярия остаётся одной из самых серьёзных угроз для здоровья в мире, ежегодно поражая миллионы людей, особенно в Африке. Новые разработки дают надежду на изменение этой статистики.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

