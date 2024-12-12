Педиатр объяснила, какие продукты опасны для детей

Современные школьники всё чаще заменяют домашнюю еду фастфудом, чипсами, сладкими газированными напитками и продуктами глубокой переработки. Однако эти привычки могут серьёзно навредить их здоровью. По словам педиатра Елены Поздняковой, такие продукты провоцируют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и способствуют набору лишнего веса.
Врач отметила, что регулярное употребление фастфуда, соусов, кетчупов, газировки и энергетиков может вызвать гастрит, дуоденит и другие воспалительные процессы в органах ЖКТ. При отсутствии лечения такие состояния могут привести к язвам, эрозиям, кровотечениям и даже острому панкреатиту.
Энергетики особенно опасны для нервной системы, сердца и сосудов, а избыток сахара и жиров в обработанных продуктах создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Педиатр подчеркнула, что школьникам важно питаться сбалансировано, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.
Гастри́т - воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!