Полезные свойства ржаного хлеба

Ржаной хлеб для стройности и здоровья сердца

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как ржаной хлеб помогает сбросить вес и укрепить здоровье?

Ржаной хлеб — это не просто вкусная альтернатива белому, но и отличный помощник в борьбе с лишними килограммами и повышенным холестерином. Этот продукт содержит мало жиров, зато богат клетчаткой, которая помогает пищеварению, надолго утоляет голод и способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Последний фактор особенно важен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Кроме того, ржаной хлеб ценен своим составом. В нём есть фосфор, укрепляющий зубы и кости, а также кальций, натрий, железо, селен и полезные жирные кислоты. Эти элементы помогают улучшить обмен веществ и укрепить иммунитет. Употреблять его можно ежедневно, но умеренно, чтобы сохранить пользу для здоровья.

Уточнения

Ржано́й хлеб - хлеб из ржаной муки (обойной, обдирной или сеяной).

