Как осознанное питание помогает контролировать аппетит

Эндокринолог Мария Калошина поделилась рекомендациями, которые помогут избежать набора лишних килограммов при вечернем приеме пищи.
Для вечернего рациона подходят легкие, низкокалорийные блюда. Среди рекомендованных продуктов:
Допускается умеренное количество масла. Основное правило — избегать жареной пищи и выбирать щадящие методы приготовления.
Ужинать рекомендуется за два-три часа до сна. Это позволит организму успеть переработать пищу, не откладывая ее в жировые запасы.
Следование этим рекомендациям поможет не только контролировать вес, но и улучшить общее самочувствие.
Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологий эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?