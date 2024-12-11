Как осознанное питание помогает контролировать аппетит

Почему ужин за 2 часа до сна — лучший выбор

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как ужинать, чтобы не набрать вес: советы эндокринолога

Эндокринолог Мария Калошина поделилась рекомендациями, которые помогут избежать набора лишних килограммов при вечернем приеме пищи.

Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара готовит ужин

Что включить в ужин?

Для вечернего рациона подходят легкие, низкокалорийные блюда. Среди рекомендованных продуктов:

Морская рыба. Богата белком и полезными жирными кислотами.

Овощи. Особенно отварные, запеченные или приготовленные на пару.

Творог и белое мясо. Отличные источники белка.

Гарнир. Макароны из твердых сортов пшеницы или крупы.

Допускается умеренное количество масла. Основное правило — избегать жареной пищи и выбирать щадящие методы приготовления.

Когда ужинать?

Ужинать рекомендуется за два-три часа до сна. Это позволит организму успеть переработать пищу, не откладывая ее в жировые запасы.

Советы по культуре еды

Тщательно пережевывайте пищу. Это улучшает пищеварение и помогает быстрее почувствовать насыщение.

Ешьте осознанно. Не отвлекайтесь на телевизор или гаджеты, чтобы не переесть.

Следование этим рекомендациям поможет не только контролировать вес, но и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологий эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.

