Как осознанное питание помогает контролировать аппетит

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Здоровье

Как ужинать, чтобы не набрать вес: советы эндокринолога

Эндокринолог Мария Калошина поделилась рекомендациями, которые помогут избежать набора лишних килограммов при вечернем приеме пищи.

Пара готовит ужин
Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара готовит ужин

Что включить в ужин?

Для вечернего рациона подходят легкие, низкокалорийные блюда. Среди рекомендованных продуктов:

  • Морская рыба. Богата белком и полезными жирными кислотами.
  • Овощи. Особенно отварные, запеченные или приготовленные на пару.
  • Творог и белое мясо. Отличные источники белка.
  • Гарнир. Макароны из твердых сортов пшеницы или крупы.

Допускается умеренное количество масла. Основное правило — избегать жареной пищи и выбирать щадящие методы приготовления.

Когда ужинать?

Ужинать рекомендуется за два-три часа до сна. Это позволит организму успеть переработать пищу, не откладывая ее в жировые запасы.

Советы по культуре еды

  • Тщательно пережевывайте пищу. Это улучшает пищеварение и помогает быстрее почувствовать насыщение.

  • Ешьте осознанно. Не отвлекайтесь на телевизор или гаджеты, чтобы не переесть.

Следование этим рекомендациям поможет не только контролировать вес, но и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологий эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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