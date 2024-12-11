Как творог может повлиять на вес

Почему не всем подходит творог

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Творог — популярный продукт, богатый белком и кальцием, но подходит он далеко не всем. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, кому стоит ограничить или полностью исключить его из рациона.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Кто должен избегать творога?

Люди с болезнями почек. Высокое содержание белка может перегружать почки и усугублять состояние.

Те, у кого есть проблемы с ЖКТ. Творог способен вызвать дискомфорт при гастрите или других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Аллергики. Аллергия на молочный белок — основная причина исключения творога из меню.

Люди с ожирением или склонностью к набору веса. Творог, особенно жирный, может быть калорийным и способствовать увеличению массы тела.

Как правильно употреблять творог?

Взрослым рекомендуется не превышать 200 граммов творога в сутки, а детям — ограничиться половиной этой нормы. Переедание может привести к нагрузке на организм, даже если продукт переносится хорошо.

Уточнения

Творо́г - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

