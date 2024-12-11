Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, с какой целью собаки и коты ведут охоту на собственный хвост
Бутерброды с икрой — ошибка новогоднего стола
Эксперты рассказали, как научить кота командам
Породы собак, отличающиеся особой верностью хозяевам
Анастасия Стоцкая показала похожих на Киркорова сына Сашу и дочь Веру
Вред снега для растений: правильно защищаем сад
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Удача на глубине: редчайший наутилус попал в объектив исследователей
Эффективный комплекс упражнений для кубиков на прессе

Как творог может повлиять на вес

Почему не всем подходит творог
1:05
Здоровье

Творог — популярный продукт, богатый белком и кальцием, но подходит он далеко не всем. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, кому стоит ограничить или полностью исключить его из рациона.

Творог
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог

Кто должен избегать творога?

  • Люди с болезнями почек. Высокое содержание белка может перегружать почки и усугублять состояние.
  • Те, у кого есть проблемы с ЖКТ. Творог способен вызвать дискомфорт при гастрите или других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
  • Аллергики. Аллергия на молочный белок — основная причина исключения творога из меню.
  • Люди с ожирением или склонностью к набору веса. Творог, особенно жирный, может быть калорийным и способствовать увеличению массы тела.

Как правильно употреблять творог?

Взрослым рекомендуется не превышать 200 граммов творога в сутки, а детям — ограничиться половиной этой нормы. Переедание может привести к нагрузке на организм, даже если продукт переносится хорошо.

 

Уточнения

Творо́г - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено
Туризм
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено Аудио 
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно?
Экономика и бизнес
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно? Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Шекспира светлое созданье Дездемона до 1660 года была мужчиной Игорь Буккер Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Породы собак, отличающиеся особой верностью хозяевам
Анастасия Стоцкая показала похожих на Киркорова сына Сашу и дочь Веру
Вред снега для растений: правильно защищаем сад
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Удача на глубине: редчайший наутилус попал в объектив исследователей
Эффективный комплекс упражнений для кубиков на прессе
Обход мобилизации: на Украине мужчина на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК мужчину
Ответ Орешнику? США допускают размещение ядерного оружия на Украине
Почему не всем подходит творог
Атака ВСУ на Енакиево в ДНР привела к эвакуации жителей. Как она проходит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.