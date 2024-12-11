Как творог может повлиять на вес
Почему не всем подходит творог
1:05
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11.12.2024 13:20
Творог — популярный продукт, богатый белком и кальцием, но подходит он далеко не всем. Гастроэнтеролог
Людмила Сухорукова рассказала, кому стоит ограничить или полностью исключить его из рациона.
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог
Кто должен избегать творога?
Люди с болезнями почек. Высокое содержание белка может перегружать почки и усугублять состояние.
Те, у кого есть проблемы с ЖКТ. Творог способен вызвать дискомфорт при гастрите или других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Аллергики. Аллергия на молочный белок — основная причина исключения творога из меню.
Люди с ожирением или склонностью к набору веса. Творог, особенно жирный, может быть калорийным и способствовать увеличению массы тела.
Как правильно употреблять творог?
Взрослым рекомендуется не превышать 200 граммов творога в сутки, а детям — ограничиться половиной этой нормы. Переедание может привести к нагрузке на организм, даже если продукт переносится хорошо.
Уточнения
- нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Творо́г
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