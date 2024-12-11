Какие правила хранения важны для бутилированной воды

Бутилированная вода — популярный выбор среди потребителей, но насколько она безопасна и полезна для здоровья? Эксперты в области диетологии объяснили, что важно знать о качестве воды и особенностях её хранения.
Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что в России качество бутилированной воды регулируется строгими стандартами ГОСТ. Производители обязаны соблюдать нормы, поэтому вода, представляемая на рынке, проходит тщательные проверки. Она безопасна для ежедневного употребления и часто отличается приятным вкусом.
Диетолог Ольга Редина подчеркнула, что пластиковые бутылки, используемые для хранения воды, производятся из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Этот материал может выделять токсины в воду, но только при воздействии высокой температуры или неправильных условиях хранения. Например, если бутылки долго стоят на солнце.
По мнению экспертов, качество бутилированной воды в РФ тщательно контролируется. Риск столкнуться с продуктом, содержащим вредные примеси, минимален, если соблюдать рекомендации по хранению.
Бутилированная вода - пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.
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