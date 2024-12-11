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Какие правила хранения важны для бутилированной воды

Правильно выбираем и храним бутилированную воду
1:45
Здоровье

Бутилированная вода — популярный выбор среди потребителей, но насколько она безопасна и полезна для здоровья? Эксперты в области диетологии объяснили, что важно знать о качестве воды и особенностях её хранения.

Питьевая вода в магазине
Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Питьевая вода в магазине

Качество воды: что говорят специалисты?

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что в России качество бутилированной воды регулируется строгими стандартами ГОСТ. Производители обязаны соблюдать нормы, поэтому вода, представляемая на рынке, проходит тщательные проверки. Она безопасна для ежедневного употребления и часто отличается приятным вкусом.

Диетолог Ольга Редина подчеркнула, что пластиковые бутылки, используемые для хранения воды, производятся из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Этот материал может выделять токсины в воду, но только при воздействии высокой температуры или неправильных условиях хранения. Например, если бутылки долго стоят на солнце.

Как минимизировать риски?

  • Проверяйте условия хранения. Не покупайте воду в бутылках, которые хранились на солнце или в местах с высокой температурой.
  •  
  • Выбирайте качественных производителей. Бренды, соблюдающие стандарты ГОСТ, минимизируют риск содержания вредных примесей.

  • Соблюдайте сроки годности. Даже бутилированная вода имеет срок хранения, по истечении которого её качество может ухудшиться.

Стоит ли волноваться?

По мнению экспертов, качество бутилированной воды в РФ тщательно контролируется. Риск столкнуться с продуктом, содержащим вредные примеси, минимален, если соблюдать рекомендации по хранению.

Уточнения

Бутилированная вода - пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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