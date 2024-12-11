Какие правила хранения важны для бутилированной воды

Правильно выбираем и храним бутилированную воду

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бутилированная вода — популярный выбор среди потребителей, но насколько она безопасна и полезна для здоровья? Эксперты в области диетологии объяснили, что важно знать о качестве воды и особенностях её хранения.

Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Питьевая вода в магазине

Качество воды: что говорят специалисты?

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что в России качество бутилированной воды регулируется строгими стандартами ГОСТ. Производители обязаны соблюдать нормы, поэтому вода, представляемая на рынке, проходит тщательные проверки. Она безопасна для ежедневного употребления и часто отличается приятным вкусом.

Диетолог Ольга Редина подчеркнула, что пластиковые бутылки, используемые для хранения воды, производятся из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Этот материал может выделять токсины в воду, но только при воздействии высокой температуры или неправильных условиях хранения. Например, если бутылки долго стоят на солнце.

Как минимизировать риски?

Проверяйте условия хранения. Не покупайте воду в бутылках, которые хранились на солнце или в местах с высокой температурой.



Выбирайте качественных производителей. Бренды, соблюдающие стандарты ГОСТ, минимизируют риск содержания вредных примесей.

Соблюдайте сроки годности. Даже бутилированная вода имеет срок хранения, по истечении которого её качество может ухудшиться.

Стоит ли волноваться?

По мнению экспертов, качество бутилированной воды в РФ тщательно контролируется. Риск столкнуться с продуктом, содержащим вредные примеси, минимален, если соблюдать рекомендации по хранению.

Уточнения

Бутилированная вода - пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.

