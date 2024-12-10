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Рекомендации по потреблению тунца для взрослых и детей

Как тунец стал лидером по содержанию ртути
1:58
Здоровье

Тунец и ртуть: стоит ли опасаться популярной рыбы

Тунец — любимый многими морепродукт, богатый белком и омега-3 жирными кислотами, но учёные предупреждают: его потребление связано с риском из-за высокого содержания ртути.

тунец
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тунец

Что известно о содержании ртути в тунце?

По данным американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), уровень ртути в тунце составляет от 0,126 до 0,689 частей на миллион, что делает его одним из видов рыбы с наибольшей концентрацией этого токсичного металла. Особенно много ртути содержится в длиннопером тунце, крупном хищнике, который накапливает метилртуть через пищевую цепь.

Метилртуть, опасная форма ртути, попадает в океан через атмосферу и накапливается в глубоководных слоях воды. Хотя выбросы ртути в атмосферу значительно сократились с 1970-х годов, уровень ртути в тунце остаётся высоким из-за "унаследованных запасов" токсичного металла.

Сколько тунца можно есть безопасно?

FDA рекомендует взрослым ограничиться 2-3 порциями консервированного тунца в неделю. Беременные женщины, кормящие матери и дети должны особенно внимательно следить за объёмом потребления, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Как минимизировать риски?

  1. Выбирайте виды с низким содержанием ртути. Например, светлый тунец содержит меньше ртути, чем длиннопёрый.

  2. Сбалансируйте рацион. Включайте рыбу с минимальным содержанием ртути, например, лосось, треску или сардины.

  3. Следите за порциями. Умеренное потребление безопасных видов рыбы сохраняет здоровье и позволяет получать необходимые питательные вещества.

Уточнения

Тунцы́ - род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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