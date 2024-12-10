Рекомендации по потреблению тунца для взрослых и детей

Тунец — любимый многими морепродукт, богатый белком и омега-3 жирными кислотами, но учёные предупреждают: его потребление связано с риском из-за высокого содержания ртути.
По данным американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), уровень ртути в тунце составляет от 0,126 до 0,689 частей на миллион, что делает его одним из видов рыбы с наибольшей концентрацией этого токсичного металла. Особенно много ртути содержится в длиннопером тунце, крупном хищнике, который накапливает метилртуть через пищевую цепь.
Метилртуть, опасная форма ртути, попадает в океан через атмосферу и накапливается в глубоководных слоях воды. Хотя выбросы ртути в атмосферу значительно сократились с 1970-х годов, уровень ртути в тунце остаётся высоким из-за "унаследованных запасов" токсичного металла.
FDA рекомендует взрослым ограничиться 2-3 порциями консервированного тунца в неделю. Беременные женщины, кормящие матери и дети должны особенно внимательно следить за объёмом потребления, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
Тунцы́ - род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых.
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