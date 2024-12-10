Почему вода — лучший выбор для приема медикаментов

Чем грозит запивание таблеток неправильными напитками

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Минздрава Рязанской области напомнили о важности правильного выбора напитков для запивания медикаментов. Неверное сочетание таблеток и жидкостей может не только снизить эффективность лечения, но и нанести вред организму.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Какие напитки лучше исключить?

Кофеиносодержащие напитки. Кофе и чай содержат танины, которые могут нейтрализовать активные вещества лекарства, снижая их эффективность.

Молочные напитки. Они выступают как сорбент, связывая активные вещества и препятствуя их усвоению.

Кисель. Благодаря обволакивающим свойствам, он замедляет растворение таблеток и может нарушить их действие.

Газировка. Углекислый газ ускоряет всасывание лекарств, что повышает риск передозировки.

Алкоголь. Спиртные напитки изменяют действие препаратов и могут спровоцировать токсические реакции.

Грейпфрутовый сок. Особенно опасен для гипертоников, так как его компоненты могут вызывать нежелательные побочные эффекты при приеме препаратов для снижения давления.

Чем запивать лекарства правильно?

Лучший выбор — обычная вода. Она не вступает в реакцию с активными веществами и не влияет на процесс усвоения лекарства.

Уточнения

Таблетка - твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

