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Почему вода — лучший выбор для приема медикаментов

Чем грозит запивание таблеток неправильными напитками
1:23
Здоровье

Специалисты Минздрава Рязанской области напомнили о важности правильного выбора напитков для запивания медикаментов. Неверное сочетание таблеток и жидкостей может не только снизить эффективность лечения, но и нанести вред организму.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Какие напитки лучше исключить?

  • Кофеиносодержащие напитки. Кофе и чай содержат танины, которые могут нейтрализовать активные вещества лекарства, снижая их эффективность.

  • Молочные напитки. Они выступают как сорбент, связывая активные вещества и препятствуя их усвоению.

  • Кисель. Благодаря обволакивающим свойствам, он замедляет растворение таблеток и может нарушить их действие.

  • Газировка. Углекислый газ ускоряет всасывание лекарств, что повышает риск передозировки.

  • Алкоголь. Спиртные напитки изменяют действие препаратов и могут спровоцировать токсические реакции.

  • Грейпфрутовый сок. Особенно опасен для гипертоников, так как его компоненты могут вызывать нежелательные побочные эффекты при приеме препаратов для снижения давления.

Чем запивать лекарства правильно?

Лучший выбор — обычная вода. Она не вступает в реакцию с активными веществами и не влияет на процесс усвоения лекарства.

Уточнения

Таблетка - твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Дмитрий Тезнев
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