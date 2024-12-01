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Мочиться в душе: что об этом думают врачи?

1:57
Здоровье

Мочеиспускание в душе — тема, вызывающая оживленные споры. Одни считают это вполне допустимым, ведь в итоге всё попадает в канализацию, другие — гигиенически неприемлемым. Но что думают на этот счёт специалисты?

Душ
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Душ

С точки зрения урологов, процесс мочеиспускания в душе не несёт серьёзной угрозы для здоровья, если соблюдать элементарную чистоплотность.

Риск для мышц тазового дна

Среди популярных аргументов против мочеиспускания стоя — возможное ослабление мышц тазового дна, что может затруднить опорожнение мочевого пузыря. Уролог Дэвид Шустер из Нью-Йорка комментирует:

"Сфинктеры мочевого пузыря работают в тандеме. Если тазовые мышцы напрягаются, это может усложнить процесс. Однако горячий душ способствует расслаблению, что иногда помогает".

Бактерии и риск инфекций

Хотя урологи согласны, что сам факт мочеиспускания в душе не вызывает проблем, следует помнить об опасности для тех, у кого есть раны на коже.

Моча содержит бактерии. При наличии инфекции или повреждений кожи возможно заражение, так как влажная среда в душе идеальна для размножения микроорганизмов".

Психология и привычки

Некоторые психологи отмечают, что регулярное мочеиспускание в душе может закрепить рефлекс, который вызывает желание справлять нужду при контакте с водой. Это особенно актуально при попадании воды на переднюю часть тела, что может провоцировать спазмы мочевого пузыря.

Подытожим

Мочиться в душе — личное дело каждого. Главное, помнить о гигиене, избегать мочеиспускания стоя в воде или гидромассажных ваннах и следить за состоянием кожи. Если вы предпочитаете расслабление в душе, соблюдайте осторожность, чтобы избежать возможных рисков.

Уточнения

Мочеиспуска́ние (лат mictio, uresis, urinatio; синонимы: деурина́ция, ми́кция) человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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